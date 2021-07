COVID ABRUZZO: 34 NUOVI CASI, NESSUN DECESSO E 18 GUARITI. RICOVERI IN CALO

PESCARA – Sono 34 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 9 e 77 anni, emersi dall’analisi di 2.403 tamponi molecolari e 3.732 test antigenici.

Nessun decesso mentre si aggiungono altri 18 guariti, con il totale che sale a 71.889 dall’inizio dell’emergenza.

Dei nuovi casi 11 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 10 a quella dell’Aquila, 7 a quella di Chieti e 4 a quella di Pescara.

Sono 939 gli attualmente positivi (+15), 22 ricoverati in area medica (-3), 1 in terapia intensiva (invariato), 916 in isolamento domiciliare (+18).