L’AQUILA – Sono 344 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 5 mesi e i 93 anni, emersi dall’analisi di 4.858 tamponi.

Nove i decessi, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

Del totale dei positivi di oggi il maggior numero si registra nella provincia di Teramo, con 95 nuovi casi; seguono Pescara, con 92; Chieti, con 88; L’Aquila, con 63. Altri 6 invece sono residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento.

Il numero dei guariti sale a 15.737 guariti, 170 in più, 15.309 gli attualmente positivi (+165), 622 ricoverati in area medica (-9), 63 ricoverati in terapia intensiva (-1), 14.624 in isolamento domiciliare.

Domenica di test rapidi in provincia di Teramo. Oggi sono stati effettuati 3.601 tamponi 12 dei quali risultati positivi. In totale nel Teramano sono stati effettuati 6.469 tamponi con 19 positivi rilevati.

Nel dettaglio Arsita 241 tamponi effettuati 2 positivi, Bisenti 405 tamponi effettuati 2 positivi, Castellalto 223 tamponi effettuati 1 positivo, Castiglione 381 tamponi nessuno positivo, Castilenti 314 tamponi nessuno positivo, Cermignano 345 tamponi 4 positivi, Civitella del Tronto 754 tamponi 2 positivi, Montefino 324 tamponi nessuno positivo, Morro d’Oro 418 tamponi 1 positivo, Torricella sicura 461 tamponi 1 positivo, Tortoreto 1.178 tamponi 4 positivi, Fano Adriano e Crognaleto 292 tamponi 1 positivo, Comuni della valle siciliana (Castel Castagna, Castelli, Colledara, Isola del Gran Sasso e Tossicia) 1.110 tamponi 1 positivo.

Nella giornata di domani i tamponi saranno effettuati nei comuni di Basciano, Campli, Castilenti, Morro d’Oro, Torricella Sicura e Tortoreto.​

