PESCARA – Sono 1.223 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 3 mesi e 102 anni, emersi dall’analisi di 2.805 tamponi molecolari e 8.747 test antigenici (933 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari al 10.58%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 274.496.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi – di età compresa tra 82 e 101 anni, 1 in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo, uno in provincia dell’Aquila, mentre 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl – e sale a 3.015.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 243.231 dimessi/guariti (+35.476 rispetto a ieri).

254 pazienti (-22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 27.984 (-34.242 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 59.186 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+302 rispetto a ieri), 75.957 in provincia di Chieti (+318), 64.043 in provincia di Pescara (+249), 67.755 in provincia di Teramo (+311), 3.702 fuori regione (+18) e 3.853 (+25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 28.250 (-34.262 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 5.542 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

Record di guariti dal Covid-19 in Abruzzo: nel bollettino odierno ne vengono segnalati 35.476. Mai erano state certificate così tante guarigioni nel giro di 24 ore.

Il totale dall’inizio dell’emergenza ad oggi sale così a quota 243.231: vale a dire che, secondo le stime, il 19% della popolazione – cioè una persona su cinque – ha contratto il virus ed è guarita in questi due anni.

Un così elevato numero di guariti fa scendere rapidamente il dato sugli attualmente positivi, che si riduce del 55%. La significativa variazione odierna è dovuta anche alle verifiche in corso sui pazienti persi al follow up che scendono ora a 5.542, su un totale di 28.250 attualmente positivi.

Alla luce dei dati contenuti nel bollettino odierno, il tasso di occupazione dei posti letto sale al 7% (+1%) per le terapie intensive e scende al 18% (-2%) per l’area medica.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 587.

Il totale dei nuovi casi accertati nell’ultima settimana è pari a 7.521. La variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +2,16%: i numeri sono in debole crescita, dopo settimane in costante e rapida discesa.