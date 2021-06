PESCARA – Sono 35 i nuovi positivi di coronavirus in Abruzzo, di età compresa tra 3 e 82 anni.

Si registrano altri 2 deceduti.

Dei casi positivi questi 24 si sono registrati in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti e uno soltanto il provincia di Pescara.

Sono stati effettuati 2.243 tamponi molecolari e 3.637 test antigenici, 70836.

Altri 50 pazienti sono guariti e sono 1.256 gli attualmente positivi, 21 in meno.

Sono 42 i ricoverati in area medica (-10), 1 in terapia intensiva (invariato), 1.212 in isolamento domiciliare, 12 in meno.