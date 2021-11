COVID ABRUZZO: 354 CASI, 2 MORTI, 66 GUARITI. MARSILIO: “DATI PESANTISSIMI, DOMANI UNITA’ DI CRISI”

PESCARA – Aumentano i contagi in Abruzzo dove, nelle ultime ore, si sono registrati 354 positivi al Coronavirus, di età compresa tra 1 e 95 anni, emersi dall’analisi di 5.701 tamponi molecolari e 11.355 test antigenici: il tasso di positività è pari a 2.07%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 85.480.

Si tratta del numero più alto registrato negli ultimi mesi e che segue l’impennata di casi a livello nazionale anche se, almeno per il momento, sembra reggere il fronte ricoveri in rapporto al numero dei positivi. Il rischio di maggiori restrizioni, però, è sempre dietro l’angolo, come evidenziato in questi giorni dai governatori delle Regioni.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.573: si tratta una 91enne della provincia dell’Aquila e di un 76enne della provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 79.678 dimessi/guariti (+66 rispetto a ieri).

All’agenzia Dire, il presidente della Regione Marco Marsilio ha commentato: “I dati di oggi sono pesantissimi: superiamo i 350 positivi. Erano molti mesi che un numero del genere non compariva nei nostri dati. Fino a ieri la media era intorno ai 150 e qualche punta sopra i 200. Questo balzo improvviso è preoccupante per questo domani ho convocato l’unità di crisi”.

90 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 3.128 (+281 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 21.984 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+77 rispetto a ieri), 21.477 in provincia di Chieti (+41), 20.299 in provincia di Pescara (+109), 20.897 in provincia di Teramo (+115), 693 fuori regione (+3) e 130 (+8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 3.229 (+285 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 542 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Marsilio ha precisato che, dato che il rischio della zona gialla dipende dalle ospedalizzazioni, lo scopo dell’incontro è quello di “verificare se questi contagi producono ospedalizzazione. Se sono contagi che si diffondono tra i vaccinati normalmente non portano, tranne in rari casi, in terapia intensiva – ha sottolineato – e questo ci consente di stare sotto le soglie perché la gran parte dei positivi sono asintomatici: basta isolarli per qualche giorno senza particolari danni. Diverso è se colpisce persone non vaccinate che hanno una probabilità più elevata di decine e decine di volte di finire in terapia intensiva”.

“Fino ad ora – ha però tenuto a dire riferendosi agli ospedali – i presidi non sono particolarmente sotto pressione anche se c’è stato un raddoppio di occupazione, ma le percentuali restano sotto soglia e questo ci permette di dire che abbiamo ancora un margine di sicurezza prima di rischiare passaggi di fascia di colore”.

In merito a una possibilità di restrizioni per i non vaccinati sul modello Austria, Marsilio ha aggiunto: “Non facciamo paragoni impropri. L’Austria sta in questa condizione perché ha vaccinato poco. Noi abbiamo vaccinato quasi il 90% della popolazione, l’Austria era molto molto più indietro e i risultati si sono visti. Quindi noi abbiamo i vantaggi della una campagna di vaccinazione che rispetto a molti Paesi”.