PESCARA – Oggi in Abruzzo si sono registrati 355 nuovi positivi, nessun deceduto, altri 120 i guariti.

Dopo alcuni giorni di flessione risalgono, a 18.172, gli attualmente positivi (+235).

Sono 179 ricoverati in area medica (-5), 4 in terapia intensiva (invariato), 17.989 in isolamento domiciliare (+240).

I nuovi positivi sono residenti nelle province Chieti (113), Pescara (86), Teramo (66), e dell’Aquila (63), fuori regione (7), in accertamento (20).