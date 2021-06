L’AQUILA – Rispetto a ieri si registrano in Abruzzo 38 nuovi casi di coronavirus, di età compresa tra 7 e 84 anni.

I dati confermano dunque un ulteriore consolidamento della flessione dei contagi.

Decisiva la campagna vaccinale, che oramai procede anche in Abruzzo a ritmi serrati.

Del resto, nel rapporto diramato oggi l’Istat attesta che sa marzo 2021 si cominciano ad osservare gli effetti positivi della campagna vaccinale che ha prioritariamente puntato a proteggere la popolazione più fragile. Se da un lato l’eccesso di decessi di marzo 2021, rispetto al dato medio dello stesso mese del periodo 2015-2019, continua ad essere attribuibile per quasi il 90% ai morti di 65 anni e più, d’altro canto rispetto al picco di decessi di marzo 2020 il calo più importante si deve soprattutto alla classe 80+; il crollo dei decessi di questa classe di età rispetto a marzo 2021 spiega il 70% della diminuzione dei decessi totali osservata tra marzo 2021 e marzo 2020; un altro 26% è dovuto alla minore mortalità della classe 65-79 anni.

C’è ora però l’incognita sull’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per i giovani dai 18 anni in su.

Il Comitato tecnico scientifico (Cts), secondo quanto si apprende, dovrebbe esprimersi oggi nel merito.

Al momento, alcune Regioni hanno cancellato gli open day con il vaccino AstraZeneca aperti anche ai ragazzi, a seguito di casi di trombosi rare verificatisi in alcune giovani donne. Le nuove valutazioni potrebbero portare a dei limiti di non fattibilità sotto i 30 o i 40 anni, come ha anche spiegato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, “mentre una revisione non la farei sopra i 50 anni, perché il rapporto tra rischi e benefici è indubbiamente, anche con la circolazione attuale, a favore del beneficio”. Anche se in Italia il vaccino di AstraZeneca è “già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età”, come ha ricordato il coordinatore del Cts Franco Locatelli, molte regioni si sono mosse in ordine sparso, e continuano a farlo.

L’Asl Napoli 2 oggi ha revocato l’open day programmato per domani sera con Astrazeneca a tutti i residenti di oltre 18 anni, senza prenotazione.

IL BOLLETTINO ODIERNO

Sono complessivamente 74399 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso risultato in carico ad altra Regione.

Rispetto a ieri si registrano 38 nuovi casi (di età compresa tra 7 e 84 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 5, di cui 4 residenti in provincia di Chieti e 1 in provincia di Pescara.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2499 (si tratta di un 87enne della provincia di Chieti).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70248 dimessi/guariti (+489 rispetto a ieri).

*(il totale odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle Asl, relativi al periodo novembre 2020-maggio 2021).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1652 (-453 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1143452 tamponi molecolari (+3221 rispetto a ieri) e 474650 test antigenici (+1586 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.8 per cento.

81 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1567 (-183 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 18842 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri), 19354 in provincia di Chieti (+17), 18158 in provincia di Pescara (+23), 17315 in provincia di Teramo (+1), 592 fuori regione (-2) e 138 (-13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.