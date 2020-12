L’AQUILA – Sono 396 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 4 mesi e 97 anni, emersi dall’analisi di 3.901 tamponi. Il numero totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 28.420.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 906, di età compresa tra 68 e 99 anni: 11 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti. Nel dato odierno sono compresi 7 casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl 1. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 9.326 dimessi/guariti (+387 rispetto a ieri).

Torna a salire il numero dei contagi nell’Aquilano: del totale dei casi positivi, infatti, 9.211 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+244 rispetto a ieri), 5.450 in provincia di Chieti (+87), 5714 in provincia di Pescara (+40), 7.590 in provincia di Teramo (+48), 248 fuori regione (+2) e 207 (-25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 63, di cui 23 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 18.188 (-4 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 415.586 test (+3.901 rispetto a ieri).

697 pazienti (-17 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 76 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 17.415 (+13 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

POSITIVI NON COMUNICATI ALLE ASL, NEI GUAI LABORATORI ANALISI DELL’AQUILANO E DEL CHIETINO

Irregolarità nell’esecuzione dei test per la ricerca del coronavirus in tre laboratori, due del Chietino e uno dell’Aquilano. Le hanno accertate i Carabinieri del Nas di Pescara nel corso di una serie di controlli nelle strutture, private e convenzionate, di tutto l’Abruzzo. I responsabili dei tre laboratori sono stati denunciati per aver omesso di comunicare alle Asl i casi di positività al Covid-19 rilevati nel corso dei test sierologici e antigenici rapidi effettuati sui clienti, impedendo l’attivazione delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia.

In un caso, inoltre, era stato attivato abusivamente un punto prelievi per tamponi molecolari e rapidi in una tensostruttura allestita in area esterna, non prevista nella planimetria autorizzata, e sono state accertate violazioni alle procedure di smaltimento dei tamponi. Le ispezioni rientravano nell’ambito dei controlli eseguiti in tutta Italia, dai militari per la tutela della salute, in quasi 300 attività tra laboratori di analisi e strutture operanti nel commercio e nell’erogazione di test di analisi molecolari, antigenici e sierologici.

SULMONA: SCREENING SCUOLE DA DOMANI, IL CALENDARIO E GLI ORARI

Lo screening con Test Rapido Antigenico per Covid– 19 a Sulmona inizia domani 2 dicembre solo per la popolazione scolastica che a partire dalla mattina potrà recarsi nelle due postazioni allestite in modalità drive-in nella ex Caserma “Cesare Battisti” di Porta Napoli dalle 9 alle 18.

“Abbiamo abbattuto i tempi di organizzazione ed essendo pronti già da domani su alcune postazioni, abbiamo voluto anticipare l’avvio dello screening riservandolo alla popolazione scolastica. Sono state dunque dedicate delle postazioni ad hoc in cinque giornate solo per questo target – spiega il sindaco Annamaria Casini – Con grande disponibilità gli istituti scolastici stanno collaborando fattivamente per dare la più ampia diffusione presso gli studenti e le famiglie, precisando che i minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. Faccio un appello a tutta la cittadinanza a partecipare convintamente a questa iniziativa e sottoporsi al test per aiutarci ad individuare i positivi asintomatici e arrestare la catena di contagi. E’ un atto di generosità e senso civico a cui siamo tutti chiamati per il bene dell’itera collettività oltre che per quello di ciascuno” . Si raccomanda alle famiglie di munirsi del modulo di adesione puntualmente compilato e da consegnare agli operatori presenti per agevolare l’attività operativa. Tali moduli saranno comunque disponibili presso le postazioni. Entro domani saranno fornite in dettaglio tutte le informazioni necessarie per il resto della cittadinanza, che potrà partecipare alla campagna screening delle giornate del 4,5, 6 dicembre, per le quali si stanno completamento gli allestimenti delle 20 postazioni dislocate in diverse zone della città comprese le frazioni”.

DRIVE-IN TAMPONI LANCIANO, LAVORI IN CORSO, SI AVVICINA L’APERTURA

Si lavora senza sosta nel parcheggio dell’area Fiera a Lanciano per l’allestimento del drive-in. Questa mattina è arrivato il primo dei container e in giornata sarà collocato anche il secondo, chiesti alla Protezione civile per lo svolgimento della parte burocratica legata all’esecuzione dei tamponi.

Contestualmente gli operai della ditta edile messa a disposizione dal Comune, coordinati dall’unità operativa Investimenti patrimonio manutenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, sono impegnati in alcuni interventi di adeguamento sollecitati dal 118 per attrezzare al meglio l’area che accoglie la postazione mobile. Manca poco, dunque, l’apertura si avvicina.

Download in PDF©