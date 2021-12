PESCARA – L’ultimo giorno del 2021 si chiude con il record assoluto di positivi in Abruzzo: sono 4.773 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 101 anni: 4.124 dei quali sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido.

Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 10.6573. Il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi – si tratta di una 52enne e di un 90enne della provincia di Pescara – e sale a 2.640. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 868.82 dimessi/guariti (+434 rispetto a ieri).

178 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 20 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 16853 (+4328 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 17.051 (+4.337 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 6.478 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.