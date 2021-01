COVID ABRUZZO: 400 CASI MA AUMENTANO TAMPONI, QUASI 300 I GUARITI; ZONA ARANCIONE NEL WEEKEND

L’AQUILA – Sono 400 i casi positivi, di età compresa tra 1 e 99 anni, registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 4.599 tamponi. E’ quindi risultato positivo quasi l’8,7 dei campioni analizzati.

Di questi, 62 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 143 a Chieti, 75 a Pescara e 104 nel Teramano, mentre 16 provengono da fuori regione o sono con residenza in accertamento.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi, con il totale che resta a 1274 in quanto sono stati cancellati 5 casi risultati duplicati. I guariti ammontano invece a 299, mentre gli attualmente positivi sono 11.263 attualmente positivi (+171), di cui 463 ricoverati in area medica (-17), 40 ricoverati in terapia intensiva (+4), 10.760 in isolamento domiciliare.

Intanto, in base al monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, relativo al periodo 28 dicembre-3 gennaio, l’indice Rt passa da 0.65 a 0.9, a fronte di una soglia di allarme pari a 1. Negli ultimi sette giorni i contagi complessivi sono stati 1.315. Sono emersi da un totale da 14.258 tamponi, con un tasso di positività medio del 9,22%. I decessi complessivi sono 56 e le guarigioni 1.540. L’incremento più consistente si è registrato nel Chietino (+474), seguito dal Teramano (+366), dall’Aquilano (+257) e dal Pescarese (+209).

Mentre i dati sul portale dell’Agenzia nazionale del farmaco (Aifa) sono ancora in corso di aggiornamento, del totale delle persone vaccinate, 5.838 sono donne e 2.908 sono uomini. Per quanto riguarda le fasce di età, 2.594 persone appartengono a quella 50-59 anni e 2.292 a quella 40-49 anni. Seguono le fasce 30-39 e 60-69 anni, rispettivamente con 1.702 e 1.594 dosi somministrate. Del totale, la maggior parte – 8.969 persone – sono operatori sanitari e sociosanitari. Poi ci sono il personale non sanitario (158) e gli ospiti delle strutture residenziali (135). Nove i punti di somministrazione predisposti dalle quattro Asl: si tratta degli ospedali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Teramo. La Asl di Teramo è l’unica ad essere partita con le attività nelle strutture residenziali.

DAL 18 GENNAIO PIATTAFORMA APERTA PER ULTRA 80ENNI E PERSONE CON DISABILITA’

La piattaforma telematica regionale per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19 sarà riaperta a partire dal 18 gennaio prossimo per l’organizzazione della fase successiva della campagna vaccinale.

Potranno registrarsi al sistema le persone con disabilità o fragilità, gli ultra 80enni e tutti coloro appartenenti alle categorie indicate tra quelle destinatarie della vaccinazione nella prima fase e non ricomprese nelle fasi preliminari della campagna.

Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, specificando che la disposizione è contenuta nell’ordinanza firmata oggi dal Presidente Marco Marsilio.

“Come abbiamo già anticipato nei giorni scorsi – spiega Verì – la Regione ha deciso di consentire la registrazione alla piattaforma sulla base delle indicazioni ministeriali, che vengono adottate a seconda della disponibilità di vaccini dispensati sul territorio. Con questo sistema avremo sempre a disposizione un quadro aggiornato e puntuale del numero di quanti vorranno sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, consentendoci di organizzare la campagna con un modello efficiente ed efficace”.

Per accedere alla piattaforma per la vaccinazione, gli utenti dovranno collegarsi al portale sanita.regione.abruzzo.it e cliccare nella sezione servizi on line.

NEL WEEKEND ZONA ARANCIONE

Scatta da domani, per tutto il weekend, la zona arancione. Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione: consentito spostarsi per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione e per lavoro o motivi di salute e necessità.

Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. I bar e i ristoranti sono chiusi tutto il giorno, o meglio: sono aperti ma soltanto per l’asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22. Sono aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Aperti anche i supermercati ma restano chiusi i centri commerciali.

