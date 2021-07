L’AQUILA – Sono 42 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 3 e 70 anni, emersi dall’analisi di 3.803 tamponi molecolari e 1.671 test antigenici: il tasso di positività è pari allo 0.76%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 75.237.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso, da settimane, e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.790 dimessi/guariti (+39 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 19.148 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+7 rispetto a ieri), 19.538 in provincia di Chieti (+9), 18.242 in provincia di Pescara (+16), 17.607 in provincia di Teramo (+13), 588 fuori regione (+2) e 114 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 935 (+3 rispetto a ieri).

25 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 909 (+6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Intanto nove persone su 65 rientrate ieri con il volo proveniente da Malta – sottoposte a tampone appena sbarcate all’aeroporto d’Abruzzo – sono risultate positive

In particolare, su 70 passeggeri, in 65 si sono sottoposti a test, mentre gli altri cinque hanno rifiutato essendo in possesso del green pass.

I nove passeggeri positivi sono tutti giovani, asintomatici o paucisintomatici.

La task force regionale, per precauzione, ha stabilito l’isolamento fiduciario di 14 giorni per tutti i 70 passeggeri del volo, anche quelli con Green pass, perché considerati contatti stretti dei positivi.

Il servizio di screening in aeroporto è stato voluto dal referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, ed è stato poi disposto due giorni fa, tramite ordinanza, dal presidente della Regione, Marco Marsilio. Il provvedimento impone il test a tutti coloro che arrivano da Malta, Regno Unito e Spagna. Il servizio ha preso il via proprio ieri pomeriggio, con il volo proveniente da Malta.

“La misura della Regione Abruzzo e della task force per l’emergenza – dice Albani – è stata una mossa vincente e ha portato subito i primi risultati. Per precauzione abbiamo deciso di disporre l’isolamento fiduciario per tutti i passeggeri, a prescindere dal Green pass. Ora partiranno le attività di tracciamento dei contatti”.