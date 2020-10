COVID: 434 NUOVI CASI, 394 IN ISOLAMENTO DOMICILIARE, 170 POSITIVI NEL TERAMANO, 154 NELL’AQUILANO

L’AQUILA – Sono 434 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, un nuovo record emerso dall’analisi di 3.980 tamponi.

Il maggior numero dei positivi, questa volta, si registra in provincia di Teramo, con 170 nuovi casi, 2.487 in totale; seguono la provincia dell’Aquila, +154 per un totale di 2.487 ; Chieti (+44) per un totale di 1.752; e Pescara (+51), 2.603 in totale.

I nuovi contagiati hanno tra i 7 mesi e i 100 anni.

Dei nuovi casi, 120 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 70, di cui 24 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 32 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 534: si tratta di una 87enne di Pescara e una 86enne di Chieti.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.630 dimessi/guariti (+12 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5.029 (+420 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 276.881 test (+3.980 rispetto a ieri).

306 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 26 (+4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.697 (+394 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono complessivamente 9.193 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

A ISOLA DEL GRAN SASSO 161 CASI, POSITIVO 3,5 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE

Centosessantuno casi di coronavirus su 4.630 abitanti: vale a dire che il 3,5% della popolazione ha contratto il Covid-19.

Succede a Isola del Gran Sasso, paese del Teramano che si trova ai piedi del massiccio montuoso, al confine con la provincia dell’Aquila.

Il dato si avvicina a quello di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), paesino della Val Fino a lungo inserito in zona rossa in primavera: considerato la località dei record dell’emergenza in Abruzzo, si stima che lì il 3,6% degli abitanti abbia contratto il virus.

L’impennata dei contagi a Isola del Gran Sasso riguarda esclusivamente il mese di ottobre.

A settembre si è registrato un solo caso.

Ben 58 i contagi accertati nelle ultime ore, che portano il totale a 161 dal primo ottobre ad oggi.

Diverse le età dei malati, segno di come il virus stia circolando in modo trasversale tra i cittadini.

Vi sono anche dodici pazienti che hanno meno di 19 anni.

NUOVO CASO A POGGIO PICENZE: BILANCIO DEI CONTAGI SALE A SEI

Nuovo caso di positività al covid-19 registrato a Poggio Picenze. Si tratta di una persona adulta residente, ma non domiciliata a Poggio Picenze.

Ad annunciarlo sui social, il primo cittadino Antonello Gialloreto.

“Non abbassiamo la guardia e continuiamo a rispettare tutte le regole e le raccomandazioni”, ha scritto sulla pagina istituzionale del Comune.

ISS, “EPIDEMIA DILAGA IN TUTTO IL PAESE”, IN ABRUZZO IN 7 GIORNI IL 25% DEI CONTAGI TOTALI

L ‘epidemia” di Covid-19 “è ormai diffusa in tutto il Paese, non più localizzata. In queste settimane stiamo vivendo una crescita dell’incidenza” di nuovi casi. L’indice di contagio “Rt è superiore a 1 in tutte le Regioni, con alcune realtà anche significativamente sopra 1”. Lo evidenzia il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro.

A conferma delle parole di Brusaferro ieri si è registrato un nuovi record per contagi e vittime nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 21.994 a fronte di 174.398 tamponi. I morti sono 221 (ieri erano 141), secondo i dati del ministero della Salute. Balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 127 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.411 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 13.955 pazienti, con un incremento di 958. Gli attualmente positivi sono arrivati a 255.090, ben 18.406 più di ieri.

Inoltre, degli 8.759 casi abruzzesi di coronavirus accertati dall’inizio dell’emergenza ad oggi, 2.228 contagi, cioè il 25 per cento del totale, sono emersi negli ultimi sette giorni.

Il dato dà la misura di quanto rapidamente il virus stia circolando sul territorio.

ANAAO: MANCANO SPECIALISTI PER TERAPIE INTENSIVE

“Il Dl rilancio ha previsto un incremento di 3500 posti letto in terapia intensiva e 4225 in subintensiva ma non ci sono specialisti a sufficienza per questi numeri: mancano ben 4mila medici, ossia 2mila rianimatori e altri 2mila tra infettivologi, pneumologi, internisti. Oltre a 7mila infermieri”.

Il forte allarme arriva dal principale sindacato italiano dei medici ospedalieri Anaao Assomed che ha anche redatto un Rapporto.

Il segretario nazionale Carlo Palermo chiarisce: “I posti in intensiva non funzionano da soli, sono strutture ad elevata intensità professionale e richiedono personale altamente qualificato. Senza medici e infermieri la crescita dei numeri resta sulla carta”.

