COVID ABRUZZO: 436 NUOVI CASI, 11 DECESSI E UN GUARITO; ANCORA PESCARA LA PROVINCIA PIU’ COLPITA

L’AQUILA – Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Abruzzo 436 nuovi casi, di età compresa tra 5 mesi e 99 anni, su 4.756 tamponi molecolari e 8.827 test antigenici.

Sale il bilancio dei pazienti deceduti che dai 4 di ieri passano 11, mentre si registra una sola persona guarita.

Gli attualmente positivi invece sono 10.976, più 424 rispetto a ieri, di cui 470 ricoverati in area medica (+9), 51 ricoverati in terapia intensiva (+1) e 10.455 in isolamento domiciliare (+317).

Dei nuovi positivi di oggi, 157 in provincia di Chieti, 25 in provincia dell’Aquila, 161 in provincia di Pescara e 87 in provincia di Teramo, più 6 casi con residenza in accertamento sono stati attribuiti alle province di appartenenza.

Download in PDF©