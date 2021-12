COVID ABRUZZO: 446 NUOVI CASI E 201 GUARITI, MORTO 97ENNE. IN ITALIA STESSI CONTAGI DI NOVEMBRE 2020

PESCARA – Sono 446 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 99 anni, emersi dall’analisi di 5.826 tamponi molecolari e 11.614 test antigenici.

Deceduto un 97enne in provincia di Teramo, mentre sono 201 i guariti, che portano il totale a 83.676 dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 6.625 (+243), 122 i ricoverati in area medica (+4), 18 in terapia intensiva (+1), 6.485 in isolamento domiciliare (+238).

Dei nuovi positivi 143 sono residenti in provincia di Chieti, 126 in quella di Pescara, 108 in quella di Teramo, 66 in quella dell’Aquila e 3 in accertamento.

I contagi in Italia sono gli stessi di oltre un anno fa. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo picco di casi che non accenna a diminuire: sono 28.632 i nuovi positivi al Covid, un dato simile non si verificava dal 26 novembre 2020. Quando però il numero delle vittime era stato di 822, a fronte delle 120 dell’ultimo bollettino.

Le conseguenze sono già evidenti nella nuova colorazione della mappa del Paese in vista del Natale, che vede la zona arancione all’orizzonte: il rischio è di un Capodanno sempre più blindato.

A Calabria, Friuli Venezia Giulia e Bolzano si aggiungeranno da lunedì in zona gialla Liguria, Marche, Veneto e Trento, che superano la soglia di allerta dei parametri indicati per il passaggio al giallo, che riguarderà dal 20 dicembre 12 milioni le persone. Ma subito dopo Natale, dal 27, anche Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna potrebbero finire nella stessa fascia di rischio. Tutte regioni che potrebbero finire in arancione per la fine dell’anno.

La netta risalita della curva è confermata dai dati dell’ultimo monitoraggio, che registra un aumento dell’incidenza con 241 casi per 100mila abitanti contro i 176 della settimana precedente. Salgono anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, ora al 9,6% contro l’8,5% dei sette giorni precedenti mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,1% contro il 10,6% (la soglia di allerta per ogni singola regione è fissata al 10% per le intensive e al 15% per i reparti).