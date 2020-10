L’AQUILA – Sono 450 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di età compresa tra 9 mesi e 96 anni, su 3.887 tamponi eseguiti.

Otto i decessi registrati nelle ultime ore.

Ancora una volta è la provincia dell’Aquila a contare il numero più alto di casi, ben 171, seguono Teramo con 137, Chieti con 93 e Pescara con 59.

In totale sono 3.799 guariti, 6.203 gli attualmente positivi, 400 i ricoverati, di cui 29 in terapia intensiva, 5.803 in isolamento domiciliare. Il totale risulta superiore di 10 unità, per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite.

TRE NUOVI CASI POSITIVI AL COVID NEL COMUNE DI TERAMO, DUE NELLA POLIZIA LOCALE E UNO NELL’UFFICIO TECNICO

Tre nuovi casi positivi sono stati riscontrati tra gli operatori del comune di Teramo: due agenti della polizia municipale e un dipendente dell’Ufficio Tecnico.

A comunicarlo l’ente stesso con una nota, in cui si legge: “In un contesto che vede un incremento significativo dei contagi su tutto il territorio comunale, provinciale e regionale, oltre che nazionale, l’impatto dell’epidemia sull’ente comunale è limitato e consente di affrontare la situazione con serenità e prontezza, nel rispetto dei protocolli e in collaborazione con la Asl. Tre sono i casi positivi riscontrati al momento: un dipendente dell’Ufficio Tecnico, che comunque era già in isolamento fiduciario da giorni; immediato l’intervento del sindaco e del dirigente che hanno disposto la sanificazione del settore e la verifica dei contatti, che comunque erano già stati minimi appunto per l’isolamento fiduciario”.

“Due invece sono i positivi riscontrati nel Corpo della Polizia Locale, slegati l’uno dall’altro, per cui si può dire che non c’è alcun focolaio, Entrambi asintomatici, stanno bene; quindi si può dire che la situazione è sotto controllo. In ogni caso c’è stata una azione puntuale di verifica e controllo, con l’effettuazione di tamponi a tutto il corpo di Polizia Municipale e al personale amministrativo del settore, come ai contatti possibili degli stessi dipendenti”, prosegue la nota.

“All’inizio della prossima settimana saranno effettuati altri tamponi su persone che si ritiene possano essere state in diretto contatto con i due dipendenti. Anche in questo caso, i locali sono stati sanificati, con la conseguente eliminazione di qualsiasi rischio interno e nel rapporto con l’utenza. Lo stato dei fatti consente di poter affermare che la situazione, nelle diverse sedi dell’ente, è assolutamente sotto controllo; ovviamente vanno innalzate la soglia di attenzione e il rigoroso rispetto delle regole”.

“Negli uffici comunali tutti i protocolli sono rispettati ma non è da escludere che tra breve si dovrebbe per forza di cose ricorrere alla smart working, con l’inevitabile riduzione dei servizi al pubblico in presenza, sebbene ci si auguri per un periodo limitato”, conclude la nota.

D’ERAMO (LEGA), “POLEMICHE DA CHI HA DISTRUTTO SANITA’. BENE GIUNTA E VERI’ SU GESTIONE EMERGENZA”

“Gli attacchi politici degli ultimi giorni sono davvero surreali perché provengono da una compagine, Pd-Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato ampiamente di non essere in grado di gestire a dovere l’emergenza coronavirus”.

Lo dice il coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo. In particolare, D’Eramo si riferisce alle parole del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci che, in riferimento ad un avviso della Asl i cui i tamponi vengono smistati a Sulmona, Avezzano, Teramo e Pescara, ha avanzato la proposta di commissariare Asl e Regione, definendole “inerti e incompetenti” rispetto all’emergenza sanitaria in corso e, in generale, agli esponenti del Partito democratico che, stamattina, hanno organizzato una specifica conferenza stampa sul tema.

“La situazione drammatica che stiamo vivendo a livello nazionale è lo specchio lampante di come sia mancata nella maniera più completa una strategia efficace di contenimento prima e prevenzione poi. Lo dimostra quanto sta accadendo in questa fase in cui i contagi sono fuori controllo e negli ospedali aumenta la pressione per riuscire a gestire la situazione”, scrive.

“A livello locale poi – continua D’Eramo – stupisce che a parlare, peraltro con toni scomposti e non tollerabili, siano coloro che non hanno mosso un dito nell’emergenza e, soprattutto, sono i veri responsabili delle difficoltà della sanità regionale. L’attuale giunta ha ereditato una situazione disastrosa, fatta di tagli, servizi soppressi, carenze di personale, svuotamento dei presidi territoriali; grazie all’operato di questa giunta, del governatore Marco Marsilio e del nostro assessore alla Salute, Nicoletta Verì, l’Abruzzo ha contenuto ottimamente l’emergenza nella prima fase e ora è tra le regioni che hanno il più basso tasso di saturazione delle terapie intensive”.

PD L’AQUILA , “INERZIE E RITARDI, CHIEDIAMO COMMISSARIO CAPACE DI GESTIRE EMERGENZA COVID”

“Da mesi facciamo proposte, anche nella nostra ultima conferenza stampa abbiamo offerto collaborazione e fatto proposte per iscritto. Ma nessuno risponde, nessuno si muove. Solo una cosa corre veloce: la curva dei contagi. Dall’8 ottobre una vera scalata, non ci vuole nulla ad arrivare a mille positivi solo a L’Aquila, nel comprensorio già quota mille è raggiunta e questa è la Provincia dove si va peggio. È Scandaloso, in piena emergenza, siamo qui davanti alla Direzione della Asl e gli uffici sono chiusi! Ma veramente si vuole gestire una emergenza così grave con orari da settimana corta? Marsilio e Testa la piantino di sottovalutare, si muovano subito in queste ore, assumano personale per ospedale ed Usca, rafforzino lo staff per il tracciamento, ora ci sono solo 5 persone, così è una presa in giro”.

Sono le parole degli esponenti del Pd Aquilano, la deputata Stefania Pezzopane, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il capogruppo comunale Stefano Palumbo e il consigliere comunale e responsabile Sanità Pd regionale Stefano Albano, intervenuti stamane a una conferenza stampa organizzata per denunciare “inerzie e ritardi” e chiedere un “Commissario per la gestione Covid nella Asl 1”.

“Siamo la città dei call center, e che diamine, ci vuole tempo a fare una convenzione con uno di questi per avere un pull di informatori e tracciatori che seguano persone e nuclei familiari con positivi ed in isolamento? Perché sono stati rapidi e veloci a dare soldi al Napoli calcio per farlo andare a Castel di Sangro ed invece impiegano mesi per dare personale indispensabile ai reparti ed alle Usca? Le persone sono disperate, chiamano gli uffici e nessuno risponde. Chiediamo risposte, non ci interessa fare polemica, ma fare chiarezza si. E soprattutto chiediamo fatti concreti. Non c’è più tempo per le parole. C’è poco da dire ancora, abbiamo scritto le nostre proposte, ma nessuno ci risponde: serve più personale, serve stabilizzare il personale precario. Le assunzioni vanno fatte con contratti durevoli, non a 6 mesi, medici ed infermieri vanno in altre sedi dove offrono contratti più convenienti”, dichiarano.

“E poi l’Universita perché non viene coinvolta. Ed i tamponi? Viviamo un paradosso in questo territorio. La Asl non ha i reagenti ed il laboratorio privato DanteLabs, non sappiamo perché, ha diminuito i volumi, proprio quando c’è la necessità di alzarli. Perché non è stato rafforzato il laboratorio ospedaliero come avevamo chiesto 6 mesi fa? Perché non lo si fa ora? Presidente della Regione e Sindaco mettano per iscritto quello che vogliono fare per salvare la città ed il comprensorio. Quale è il piano di azione? Assistiamo solo a squallide mosse politiche: ogni giorno fanno polemica col governo, addirittura il sindaco va alle manifestazioni dei commercianti a dire che lui è d’accordo a tenere aperti bar e ristoranti dopo le 18. Ma si è accorto il sindaco che e’ tutto vuoto? Lo sa che la gente a L’Aquila ha paura proprio perché il contagio va avanti veloce? E poi Sindaco e Regione cosa hanno fatto per questi operatori economici oltre quanto fatto dal Governo? Nulla, purtroppo”.

“Ribadiamo le nostre proposte: le Usca vanno triplicate, l’ospedale di Pescara va messo a servizio dell’intera regione, ma non con il personale in prestito. Ma che sono queste assurdità? Quando a marzo ed aprile sono stati ricoverati nel nosocomio aquilano i pazienti provenienti da altre Asl, mica dalle Asl di provenienza mandavano il loro personale a L’Aquila? Sono stati usati in gran fretta 13 milioni di € per ospedale Covid e non c’è il personale? Questa è una vicenda da intervento della Corte dei Conti. Il Delta7 aperto alla chetichella proprio in questi giorni, ma quanti sono i posti letto effettivi? Non ci facciamo prendere in giro da questi parolai permalosi, che non solo non ascoltano le critiche, ma non accettano nemmeno le proposte. Le nostre proposte tutte costruttive, sono ignorate da mesi. Ricordiamo al Sindaco che prima di difendere e proteggere il Presidente della Regione e Testa, dovrebbe difendere i suoi cittadini. Prima di essere segretario di Fratelli d’Italia è sindaco della città, presidente del Comitato ristretto dei sindaci e massima autorità sanitaria della città. Cosa chiede il sindaco alla Regione? E cosa chiede a Testa?”.

“Mercoledì c’è il consiglio comunale, noi chiediamo che sia presente il Presidente Marsilio e che finalmente ci illustri un programma d’azione. Lui è anche Commissario in Abruzzo per emergenza Covid, il Consiglio comunale deve potersi riferire a lui e se non può venire mercoledì, si scelga un’altra data. Non rendiamo il consiglio comunale un luogo inutile, ma sia lo spazio di una convergenza su un programma operativo per fermare i contagi. Per tutto questo ed altro ancora come Partito Democratico chiediamo un commissario speciale che si occupi della emergenza Covid nella Asl1”, aggiungono gli esponenti del Pd aquilano.

“Il direttore Testa è espressione del Presidente della Regione e della Giunta Regionale, non sta facendo nulla per l’emergenza Covid, sembra più preoccupato dalle sue performances di bilancio che dall’obiettivo di fermare il contagio e salvare vite umane. Marsilio affianchi a Testa un professionista, magari del nostro territorio, senza necessariamente attingere al suo bacino romano, come sembra preferire, per affrontare questa difficile emergenza. Chiediamo risposte e le vogliamo scritte e supportate di atti amministrativi. Siamo con la nostra gente, che ci chiama e ci chiede aiuto ogni istante e che e’ stanca delle parole”, concludono

