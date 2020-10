L’AQUILA – Sono 450 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di età compresa tra 9 mesi e 96 anni, su 3.887 tamponi eseguiti.

Otto i decessi registrati nelle ultime ore.

Ancora una volta è la provincia dell’Aquila a contare il numero più alto di casi, ben 171, seguono Teramo con 137, Chieti con 93 e Pescara con 59.

In totale sono 3.799 guariti, 6.203 gli attualmente positivi, 400 i ricoverati, di cui 29 in terapia intensiva, 5.803 in isolamento domiciliare. Il totale risulta superiore di 10 unità, per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite.

