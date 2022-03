COVID, ABRUZZO DA OGGI IN ZONA BIANCA. 462 CASI, 444 GUARITI, MORTO 89ENNE: L’ULTIMO BOLLETTINO

PESCARA – Nel primo giorno di zona bianca, sono 462 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 5 mesi e 96 anni, emersi dall’analisi di 1.279 tamponi molecolari e 3.411 test antigenici (295 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari al 9.85%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 270.424.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso – si tratta di un 89enne della provincia dell’Aquila – e sale a 3.000. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 202.311 dimessi/guariti (+444 rispetto a ieri).

294 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 64807 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 58.184 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+106 rispetto a ieri), 74.872 in provincia di Chieti (+151), 63.192 in provincia di Pescara (+111), 66.717 in provincia di Teramo (+70), 3.634 fuori regione (+5) e 3.825 (+7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 65.113 (+5 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 12586 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Da oggi l’Abruzzo, passato lo scorso 21 febbraio dalla zona arancione a quella gialla, torna in zona bianca.

Il cambio di fascia di colore è stato annunciato venerdì, all’esito del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, da cui era emerso come i parametri fossero compatibili con l’area di rischio senza restrizioni.