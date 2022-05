COVID ABRUZZO: 503 CASI, 3 MORTI. OTTO RICOVERI IN PIU’ IN AREA MEDICA, UNO IN TERAPIA INTENSIVA

L’AQUILA – Sono 503 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 395.550. Dei positivi odierni, 451 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (un 73enne e un 83enne della provincia di Teramo, mentre il terzo decesso risale ai giorni scorsi) e sale a 3.267.

Le persone guarite sono 259 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 31.201 (+241 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 3416 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

290 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 30901 (+232 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 759 tamponi molecolari (2300457 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2507 test antigenici (3674036).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 15.40 per cento.

Del totale dei casi positivi, 82351 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+57 rispetto a ieri), 112462 in provincia di Chieti (+178), 91468 in provincia di Pescara (+179), 97892 in provincia di Teramo (+79), 7802 fuori regione (+6) e 3575 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.