L’AQUILA – Da domani l’Abruzzo sarò diviso a metà: a partire da domenica 14 febbraio, per due settimane, entreranno in zona rossa la provincia di Pescara e di Chieti, a seguito dell’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Marco Marsilio. Mentre le province dell”Aquila e di Teramo torneranno arancioni, dopo l’esame degli indicatori da parte della Cabina di regia nazionale. Del resto l’indice Rt, è salito fino a un valore medio di 1.22, dato peggiore in dopo la provincia di Bolzano.

Una ulteriore stretta dopo una parentesi in zona gialla, alla luce dell’aumento di contagi, causati dalla variante inglese del virus, che sta colpendo duro soprattutto nella fascia costiera e metropolitana. Come confermano purtroppo anche i dati bollettino odierno con 508 nuovi casi 4754 tamponi molecolari e 5132 test antigenici, e altri 13 morti, di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

E i contagi continuano a interessare la provincia di Pescara, con 268 casi, e la provincia di Chieti, con 114, meno le province di L’Aquila, con 60 casi e Teramo con 55 casi. Ci sono poi 11 casi di residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

A destare preoccupazione è anche il fatto che aumentano le persone ricoverate in area medica, arrivate a 448, 41 in più di ieri, mentre sono 51 i pazienti gravi in terapia intensiva, 2 in meno di ieri. i guariti sono 117, ma aumenta il numero complessivo di positivi, 376 in più per un totale di 11.443. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.834 e anche qui si registra un aumento di 337 unità.

ORDINANZA NUMERO 7 DI MARSILIO, COSA PREVEDE

Ecco cosa prevede nel dettaglio l’ordinanza che introduce la zona rossa per le province di Chieti e Pescara.

-l’applicazione con decorrenza dalla data del 14 febbraio 2021 e per i successivi 14 giorni, ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all’articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio 2021, su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara;

– la proroga del termine delle misure contenute nelle OPGR n. 3 e 4/2021 per i Comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria fino all’entrata in vigore delle misure previste dal punto 1 della presente ordinanza;

– il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali su tutto il territorio regionale;

– l’incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing su tutto il territorio regionale;

– che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge -sia trasmessa al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle Asl della Regione Abruzzo;

– che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL TESTO DELL’ORDINANZA: OPGR_07_10022021

Download in PDF©