PESCARA – Sono 526 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra un mese e i 95 anni, emersi dall’analisi di 5.161 tamponi molecolari e 2.321 test antigenici: il tasso di positività è al 7%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 44.189.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 1.488, di età compresa tra 51 e 87 anni: 2 in provincia di Pescara, uno in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti. Del totale odierno 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32.458 dimessi/guariti (+296 rispetto a ieri).

Dei nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, 218 riguardano l’area metropolitana Chieti-Pescara. Solo nella città di Pescara sono 115 i nuovi casi, dato record degli ultimi mesi: in città dal primo gennaio ad oggi il totale dei casi sale a 1.172, con una media di oltre 33 contagi al giorno.

Il virus, nelle ultime settimane, sta circolando rapidamente in tutta l’area metropolitana, che tutto sommato aveva retto bene la seconda ondata. Tra le località con più nuovi casi del giorno, seppur con numeri di gran lunga inferiori a Pescara, ci sono anche Chieti, Montesilvano, Spoltore, Francavilla al Mare e San Giovanni Teatino. A livello provinciale gli incrementi più consistenti si registrano proprio nel Pescarese (+207) e nel Chietino (+176). Poi ci sono il Teramano (+103) e l’Aquilano (+71), 371 fuori regione (+5) e 175 (-36) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 114, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 45 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 23 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 10.243 (+224 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 636.762 tamponi molecolari (+5.161 rispetto a ieri) e 85.683 test antigenici (+2.321 rispetto a ieri).

452 pazienti (+25 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 47 (invariato rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.744 (+199 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

