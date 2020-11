L’AQUILA – Sono 541 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo, di età compresa tra 5 mesi e 99 anni, emersi dall’analisi di 4.396 tamponi.

Sono 35 i decessi accertati nelle ultime ore, di cui 25 risalenti alle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl, 6.717 guariti (+287), 15.597 attualmente positivi (+219), 749 ricoverati (di cui 73 in terapia intensiva), 14.848 in isolamento domiciliare.

Dei nuovi positivi 179 riguardano la provincia dell’Aquila, 86 quella di Chieti, 130 la provincia di Pescara, 171 quella di Teramo. Dalla somma dei totali provinciali vanno sottratti 25 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di appartenenza.

Il maggior numero dei casi si registra ancora una volta in provincia dell’Aquila, interessata da settimane da un’impennata di contagi che hanno messo in ginocchio il sistema sanitario con una drammatica carenza di posti letto e di personale.

“La circolazione in provincia dell’Aquila è cominciata durante la estate con i diffusori individuati con i soggetti più giovani legati ad assembramenti, feste e manifestazioni di socialità”, spiega il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, Alessandro Grimaldi – Poi con le scuole e con il rientro nei nuclei familiari i giovani hanno trasmesso il contagio e le corsie degli ospedali si sono affollate. E’ una ricostruzione che emerge dall’analisi del tracciamento dei tamponi”.

La circolazione, sottolinea Grimaldi, “è altissima, soprattutto all’Aquila e ad Avezzano, è come a Milano e in Lombardia, e questo causa una forte pressione sugli ospedali con il sistema che è messo a durissima prova, e la crescita è progressiva. Un grande vantaggio rispetto alla Lombardia nella prima fase, è che conosciamo meglio la malattia e siamo anche meglio organizzati. Come si affronta il problema? Facendo tantissimi tamponi – continua Grimaldi -, tracciando persone e circolando poco, ed avviando subito le cure è per coloro che sono positivi sintomatici. La zona rossa ancora deve ancora dare i suoi frutti, stiamo vedendo una crescita progressiva dell’Rt che fino alla seconda metà di ottobre è stata esponenziale. Speriamo di vedere tra due – tre settimane i risultati delle chiusure. Invito a stare a casa ed uscire solo in caso di necessità improrogabile”.

