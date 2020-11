PESCARA – Sono 541 nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra un mese e 98 anni, e 321 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Complessivamente sono 17.091 i positivi al Covid dall’inizio dell’emergenza.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 646: si tratta di un 78enne della provincia di Teramo e di un 58enne della provincia di Pescara. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 5.029 dimessi/guariti, 73 in più rispetto a ieri.

Del totale dei casi positivi, 5.237 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+173 rispetto a ieri), 3.284 in provincia di Chieti (+57), 3.744 in provincia di Pescara (+112), 4.486 in provincia di Teramo (+187), 171 fuori regione (+11) e 169 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 62, di cui 24 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11.416 (+466 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 330.704 test (+2.636 rispetto a ieri).

547 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 52 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.353 (+464 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

COVID, SCHAEL POSITIVO: “STO BENE E LAVORO DA CASA, NON POSSIAMO MOLLARE”

“Anche a me è arrivato l’sms del sistema [email protected] che mi ha invitato a contattare il Siesp o il mio medico: sono positivo al Coronavirus, lo dicono i risultati dell’ultimo tampone. Era invece risultato negativo un altro fatto pochi giorni fa per lo scrupolo che mi impone il mio ruolo, affrontato con l’impegno e la dedizione di sempre”.

A scriverlo, in una nota, il dg della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael.

“Non ho mai smesso di girare per le nostre strutture per seguire lavori e riorganizzazioni in corso. Ho sempre doverosamente rispettato le precauzioni che conosciamo e raccomandiamo a nostra volta, ma la potenza diffusiva di questo virus è tale da non consentire neanche un attimo di distrazione. Da ieri sera sono in isolamento domiciliare come purtroppo tanti altri cittadini, ho pochi sintomi, l’umore è quello di sempre, anzi, questa novità mi rende ancora più determinato a sostenere l’impegno collettivo contro il Covid-19”, dichiara.

“Continuo a lavorare da casa e a gestire le emergenze che la nostra Azienda deve affrontare in questo momento, in costante contatto con i miei collaboratori e con tutte le unità operative della Asl. E’ un momento difficile per quanti stanno lottando contro il virus e per i nostri operatori sanitari, tecnici e amministrativi che anche in questi giorni non risparmiano energie per garantire le cure a tutti i pazienti. Continuiamo a lavorare e a dare il meglio, senza paura, supereremo insieme anche questa prova”, conclude Schael.

CORONAVIRUS L’AQUILA: SCUOLE, SINDACO BIONDI CHIEDE PROTOCOLLO PER CHIUSURE

Un protocollo unico d’intervento da attivare per l’eventuale chiusura dei plessi scolastici a seguito della rilevazione di evidenze scientifiche in ordine alla diffusione del contagio da coronavirus.

A richiederlo, con una nota inviata al prefetto della provincia dell’Aquila, Cinzia Torraco, è il sindaco del capoluogo d’Abruzzo, Pierluigi Biondi.

“È necessario individuare un punto di equilibrio tra il diritto alla salute pubblica e quello all’istruzione degli studenti. – spiega il sindaco – In situazioni di particolare complessità, come nel caso della scuola dell’infanzia Montessori di San Sisto e della primaria Santa Barbara e San Sisto, ho proceduto a un’ordinanza di chiusura, ma ritengo sia opportuno fissare un principio univoco che definisca, sulla base di dati certi forniti dalla Asl, le modalità operative di sospensione delle attività didattiche, condivise nell’ambito di un tavolo interistituzionale che coinvolga la Prefettura, il Dipartimento di prevenzione, l’Ufficio scolastico provinciale e il Comune stesso”.

“Domattina prenderò parte a una riunione convocata dal prefetto, che ringrazio per la pronta risposta alla mia richiesta, a cui parteciperanno anche rappresentanti dell’Azienda sanitaria e dell’Ufficio scolastico per individuare una strategia unitaria che consenta di intervenire su un tema così importante che riguarda studenti, docenti, dipendenti e famiglie” conclude il sindaco.

