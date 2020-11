PESCARA – Sono 556 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 4 mesi e 95 anni, emersi dall’analisi di 4.184 tamponi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a a 28.024.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 893, di età compresa tra 71 e 89 anni: 2 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Teramo e uno in provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 8.939 dimessi/guariti (+396 rispetto a ieri).

È la provincia di Teramo quella i cui si registra il maggior numero di casi, ben 232, che portano il totale a 7.542; segue la provincia di Chieti con 141 nuovi casi (5.363); quella dell’Aquila con 115 (8.967) e Pescara con 33 (5.674); 246 fuori regione (+6) e 232 (+28) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Positivo il 13,29% dei campioni, con un incremento rispetto agli ultimi giorni: domenica (9,96%), sabato (12,06%), e venerdì (12,16%).

Tra le località con più nuovi casi, in testa c’è Teramo, con 55 contagi recenti. Seguono L’Aquila (29), Chieti (21) e San Salvo (20). Solo sette i nuovi casi a Pescara. Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza ad oggi sale a quota 28.024.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 76, di cui 18 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 17 in provincia di Chieti e 40 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 18.192 (+152 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 411.685 test (+4.184 rispetto a ieri).

714 pazienti (+55 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, ma nel totale odierno sono compresi 29 ricoveri riferiti alla giornata di domenica e non inseriti nel report di ieri; 76 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 17.402 (+96 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In controtendenza con i dati nazionali, aumenta il numero dei ricoveri in Abruzzo. Al momento è occupato da pazienti Covid-19 il 43,93% dei posti letto di terapia intensiva disponibili nelle quattro Asl abruzzesi. Il dato sui pazienti in rianimazione, analogo a quello del 3 aprile, giorno peggiore dell’emergenza primaverile, è il secondo più alto in assoluto dopo il record di 77 raggiungo sabato.

Sono 173 i posti letto di terapia intensiva a disposizione delle quattro Asl. Ai 94 esistenti già prima dell’emergenza, si sono aggiunti i 66 previsti dal piano di riordino della rete ospedaliera Covid-19 ed altri 13 predisposti negli ultimi giorni. Al momento, del totale dei posti di rianimazione disponibili – senza considerare i 29 presenti tra l’Ematologia di Pescara e le cliniche private convenzionate, pure a disposizione in caso di assoluta emergenza – è occupato il 43,93% delle unità, a fronte di una soglia di allarme pari al 30%.

Prosegue intanto lo screening covid in provincia dell’Aquila, ed emerge il dato della bassa affluenza, tra il 30% e 40% della popolazione interessata, ben lontani dal target fissato del 60% della provincia autonoma di Bolzano, pioniera dei testi di massa con tampone sierologico, che garantisce una risposta in poche ore.

Ieri, hanno operato 26 comuni con 72 linee di prelievo. Dall’inizio dello screening sono stati effettuati 16531 tamponi con 88 positivi rilevati. Spiccano i dati di Trasacco, con 14 casi, Navelli, con 11, Barisciano, con 8 positivi.

Questi i risultati, aggiornati a ieri pomeriggio.

Balsorano: tamponi 379 positivi 1; Barisciano T648 P8; Bisegna T101 P0; Capistrello T430 P0; Carapelle Calvisio T50 P0; Castel di Sangro T699 P2; Castelvecchio Calvisio T61 P0; Celano T570 P2; Cerchio T80 P3; Gioia De Marsi T138 P2; Luco dei Marsi T375 P1; Magliano dei Marsi T596 P3; Montereale T777 P1; Navelli T116 P2; Ortucchio T435 P3; Pescocostanzo T360 P3; Prezza T138 P2; Rocca Pia T102 P0; Roccaraso T183 P2; San Benedetto dei Marsi T618 P1; San Vincenzo V.R. T155 P0; Scoppito T950 P0; Tione degli Abruzzi T116 P0; Trasacco T1318 P14.

Oggi saranno impegnati i comuni di Balsorano, Barete, Castel del Monte, Luco dei Marsi, Roccaraso e San Vincenzo Valle Roveto.

Hanno invece terminato i test Bisegna, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Cerchio, Pescocostanzo, Roccapia e Tione degli Abruzzi.

Da giovedì invece, lo screening interesserà il Comune dell’Aquila, con una dotazione di 40mila tamponi. In tal senso, il sindaco Pierluigi Biondi, sta collaborando strettamente con Asl e Protezione Civile regionale sia a livello logistico sia di comunicazione. Secondo quanto si è appreso, ci sarà un numero consistente di postazioni per le quali sono in corso di scelta strutture sedi di seggi elettorali, ad eccezione della scuole, e drive-in in punti strategici del vasto territorio comunale aquilano.

Scade intanto oggi lunedì 30 novembre l’avviso del Comune per cercare volontari. In particolare, il personale sanitario dovrà avere una formazione tale da essere in grado di effettuare tamponi nasofaringei a risposta rapida sui cittadini, mentre i volontari che offriranno la loro disponibilità saranno chiamati a supportare le attività programmate ed effettuate dal personale dell’ente, delle società partecipate dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila e delle associazioni già coinvolte nella rete municipale del Centro operativo comunale (Coc).

TEST GRATUITI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Test molecolari, antigenici e sierologici gratuiti anche per le donne e i bambini presi in carico dai centri anti violenza e dalle case rifugio abruzzesi.

Ad annunciarlo la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, l’avvocato Maria Franca D’Agostino, insieme alla Commissione, che in una nota ringrazia l’assessore regionale alla Sanità e alle Pari Opportunità, Nicoletta Verì, e il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio D’Amario, “per aver accolto la proposta di allargamento della platea dei beneficiari per i test sierologici e antigenici gratuiti, previsti dall’Ordinanza 104 del 25 novembre scorso del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, avente ad oggetto tra gli altri, ‘Disposizioni sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato'”.

Con il provvedimento saranno sottoposti gratuitamente all’indagine di sieroprevalenza, presso laboratori pubblici e privati della Regione Abruzzo, anche le donne e i bambini presi in carico dai centri anti violenza e dalle case rifugio (ai sensi della L.R. n.31/2006). Pertanto, con una semplice autocertificazione, sarà possibile effettuare gratuitamente i test sierologici delle donne vittima di violenza in attesa del passaggio dalla Casa Covid alla Casa Rifugio.

“Sono molto soddisfatta – dichiara la presidente- di questo primo passo avanti nei confronti dei centri anti violenza e delle case rifugio, che si possono sgravare di una spesa importante, a volte non sostenibile. Auspico che presto i centri riconosciuti possano avere anche l’assistenza di un medico di famiglia convenzionato, progetto a cui la Commissione -da me presieduta- sta lavorando insieme all’Assessorato di riferimento”.

CARCERE DI SULMONA IN PIENA EMERGENZA, 50 DETENUTI POSITIVI, RICOVERATI DUE BOSS DELLA ‘NDRANGHETA

È piena emergenza nel carcere di Sulmona, dopo i 16 casi registrati lo scorso fine settimana oggi sono risultati positivi altri 34 detenuti. Quello che preoccupa di più, i responsabili della struttura penitenziaria più grande d’Abruzzo è che si tratta di un dato parziale. I 50 positivi sono stati accertati con la somministrazione dei tamponi a soli 120 detenuti, su un totale di circa 400 reclusi che ospita la struttura.

Per accelerare lo screening da questa mattina si stanno svolgendo i test rapidi su tutta la popolazione carceraria per consentire di avere un quadro complessivo più aderente alla realtà. Al momento sono stati ricoverati in una stanza dell’ex pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona due soli detenuti. Si tratta di due boss della ‘Ndrangheta che vengono tenuti sotto stretta sorveglianza 24 ore su 24 in attesa del loro trasferimento a una struttura sanitaria covid più attrezzata visto che l’ospedale di Sulmona non dispone di un reparto nel quale i detenuti possano essere curati in totale sicurezza.

