COVID ABRUZZO: 571 NUOVI CASI, 31 RICOVERI, 9 DECESSI, 330 I GUARITI NELLE ULTIME ORE

PESCARA – Sono 571 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 10 mesi e 101 anni, di cui 265 riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

Del totale dei casi positivi, 3.796 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+140 rispetto a ieri), 2.496 in provincia di Chieti (+111), 3.076 in provincia di Pescara (+46), 3.463 in provincia di Teramo (+253), 83 fuori regione (+4) e 200 (+17) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Cresce il numero dei guariti, 330 in più in un solo giorno.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 577, di età compresa tra 64 e 100 anni: 4 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 81, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti, 59 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8.264 (+232 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 305.438 test (+3.616 rispetto a ieri).

458 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.770 (+201 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.273 dimessi/guariti (+330 rispetto a ieri).

Sono complessivamente 13.114 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

ABRUZZO ZONA GIALLA, LE MISURE

L’Abruzzo sarà zona gialla: l’ufficialità è arrivata ieri sera nel corso della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

A partire da venerdì, in regione saranno in vigore – senza ulteriori restrizioni – le misure introdotte con il Dpcm firmato nella notte dal presidente del Consiglio. Previsto, tra l’altro, il divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Chiunque si sposterà in quella fascia oraria dovrà avere con sé l’autocertificazione. I centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Bar e ristoranti dovranno chiudere alle ore 18; l’asporto è consentito fino alle 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i trasporti pubblici è previsto un tasso di affollamento massimo del 50 per cento. Chiusi i “corner scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie.

ALLA SEVEL 15 LAVORATORI POSITIVI, USB CHIEDE SICUREZZA E PREVENZIONE

Con un totale di 15 lavoratori infettati negli ultimi tempi alla Sevel di Atessa, il sindacato Usb vuole trasparenza sulle condizioni epidemiologiche e chiede alla Prefettura di Chieti di convocare l’azienda ed enti di controllo sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (ASL e ITL) per aprire un confronto sulle criticità che possono verificarsi in una situazione complessa e che richiede la massima attenzione.

“Dopo i contagi, oltre alla tardiva sanificazione delle postazioni – dice la Usb – non sono stati effettuati tamponi di controllo a tutti i lavoratori della UTE di appartenenza e dei lavoratori risultati positivi ai test, pertanto riteniamo le attuali misure di contrasto alla diffusione del virus insufficienti”. Il responsabile Lavoro Privato della Usb, Fabio Cocco, aggiunge: “Abbiamo anche chiesto alla direzione aziendale di ripristinare i dieci minuti per sanificare le postazioni di lavoro, rallentare la velocità delle linee e aumentare il livello di dissaturazione per evitare assembramenti durante il lavoro. Quello che più ci preoccupa è l’adeguamento delle procedure alle disposizioni degli ultimi Dpcm, considerate che si verificano situazioni a nostro avviso molto pericolose. Un lavoratore con un familiare in attesa di esito al tampone richiesto dalla Asl, può recarsi a lavoro esponendo i colleghi a possibilità di contagio in un ambiente come la Sevel dove tantissimi lavoratori lavorano fianco a fianco e viaggiano in pullman affollati”.

STUDENTI POSITIVI IN PROVINCIA DI CHIETI SALGONO A 80, CLASSI VUOTE

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’assessore alla pubblica istruzione Anna Teresa Giammarino ha rassicurato circa l’attivazione di tutte le procedure necessarie ad evitare i contagi nelle scuole, mentre negli uffici della Asl “si continua a lavorare in maniera frenetica per risalire la catena dei contatti”, ma le famiglie preferiscono lasciare a casa i propri figli, nonostante i dati sulla propagazione del virus nella provincia teatina siano tra i più bassi della regione. Ieri erano infatti 2.385 i positivi in provincia di Chieti, 105 in più rispetto al giorno prima.

Nessuna comunicazione sui contagi è arrivata dalla scuola media Ortiz (istituto comprensivo 4) allo Scalo, dove per esempio, in una classe, oltre la metà degli alunni non si è presentata proprio perché altre due classi erano state messe in quarantena. Paura anche alla Vicentini-Della Porta (istituto comprensivo 2) dove è stata una mamma a denunciare il caso di un’alunna contagiata e di una classe in isolamento.

