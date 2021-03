PESCARA – Sono 573 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 4 mesi e i 93 anni, emersi dall’analisi di 6.377 tamponi molecolari e 2.207 test antigenici: il tasso di positività è pari al 6.6%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 55.479.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1.731, di età compresa tra 57 e 87 anni: 7 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara. Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 40.708 dimessi/guariti (+573 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 13.411 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+68 rispetto a ieri), 13.923 in provincia di Chieti (+191), 14.513 in provincia di Pescara (+241), 13.021 in provincia di Teramo (+76), 432 fuori regione (invariato) e 179 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 33 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 13,040 (-15 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 758.078 tamponi molecolari (+6.377 rispetto a ieri) e 269.184 test antigenici (+2.207 rispetto a ieri).

638 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 82 (-3 rispetto a ieri con 8 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12.320 (-16 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

“In seguito alle numerose richieste ricevute in questi giorni, abbiamo deciso di riaprire la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 degli ultra 80enni, diversamente abili e categorie fragili in possesso di codice di esenzione per patologia”.

Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì. La piattaforma era rimasta in funzione dal 18 gennaio fino al 28 febbraio scorsi, registrando l’adesione di oltre 66mila utenti. La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo sanita.regione.abruzzo.it.

Accelerare sulle vaccinazioni è anche in Abruzzo l’imperativo categorico.

ALTRI TRE COMUNI IN ZONA ROSSA

Altri 3 comuni in zona rossa in Abruzzo: si tratta di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 12 che prevede “l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.3 Dpcm 14.01.2021, con decorrenza da domani, 4 marzo, e sino a diverso provvedimento”.

Il provvedimento è stato disposto per “ragioni di aggravamento del rischio sanitario che rendono necessario porre in essere tutte le misure utili a contenere la trasmissione del SARS-COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso, nonché la pressione ospedaliera correlata”.

Per i Comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi, si legge nell’ordinanza, “oltre ad una significativa percentuale di casi accertati sulla popolazione residente, si evidenzia anche la presenza di diversi casi di variante UK che, unita alla naturale prossimità dei predetti Comuni con l’area metropolitana di Pescara, possono giustificare ulteriori restrizioni”.

IL TESTO DELL’ORDINANZA: ordinanza 12_03_2021

Download in PDF©