L’AQUILA – Oggi in Abruzzo 586 nuovi positivi, eseguiti 1571 tamponi molecolari e 3678 test antigenici, nessun deceduto, 386321 guariti (+1098), 17749 attualmente positivi (-512), 184 ricoverati in area medica (+6), 4 in terapia intensiva (-2), 17749 in isolamento domiciliare (-516).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (146), Chieti (179), Pescara (116), Teramo (104), fuori regione (16), in accertamento (25).(f.f.)