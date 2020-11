COVID ABRUZZO: 601 NUOVI CASI, 8 DECESSI, 181 POSITIVI IN PROVINCIA DI CHIETI, STOP RICOVERI NON URGENTI

PESCARA – Nuovo record di contagi in Abruzzo dove, nelle ultime ore, si sono registrati 601 nuovi casi di Coronavirus, portando il totale a 12.120 dall’inizio dell’emergenza.

E dopo settimane in cui ad essere colpite sono state prevalentemente la provincia dell’Aquila e di Teramo, tornano a salire i numeri a Chieti, oggi al primo posto per contagi con 181 nuovi casi, 2.280 in totale; segue la provincia di Teramo con 160 (3.095 in totale); 150 nell’Aquilano (3.494 in totale); e la provincia di Pescara, con 102 nuovi casi (2.990 in totale); 76 fuori regione (invariato) e 185 (+8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 564, di età compresa tra 53 e 94 anni: 4 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara.

Dei nuovi casi, di età compresa tra 9 mesi e 103 anni, 296 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 104, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 15 in provincia di Pescara, 37 in provincia di Chieti, 34 in provincia di Teramo e 6 per i quali non è indicata la residenza.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.909 dimessi/guariti (+37 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7.610 (+519 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 298.279 test (+3.685 rispetto a ieri).

429 pazienti (+28 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 38 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.180 (+523 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Intanto il presidente della Regione, Marco Marsilio, nell’ordinanza 97 firmata ieri sera, ha stabilito lo stop a tutti gli interventi chirurgici programmati, fatta eccezione per le urgenze ad eccezione di quelli oncologici o di alta specialità non rinviabili, delle interruzioni di gravidanza e delle emergenze. Questo per liberare posti letto e allentare la pressione sugli ospedali abruzzesi, il fronte dell’emergenza coronavirus.

Definite anche tre macro-aree della regione a rischio, Montorio e Giulianova, in provincia di Teramo, L’Aquila città e la Marsica, dove potrebbero scattare lockdown “mirati” e a misure più stringenti rispetto a quelle previste in Italia e in altri territori abruzzesi.

Nell’ordinanza viene evidenziato per l’Abruzzo “un indice Rt medio a 14 giorni dell’1.4, ma con Intervallo di confidenza della stima in ulteriore crescita nei valori minimi e massimi (0,87-2,27), collocando l’Abruzzo tra le Regioni ad alto rischio di trasmissione del contagio, con possibilità di progredire a rischio molto alto nel corso del mese di novembre”.

Questo in attesa della firma da parte del premier Giuseppe Conte sul nuovo dpcm che introdurrà nuove e più stringenti misure per contenere l’epidemia di coronavirus, che ieri ha registrato in Italia 22.253 contagi, e in Abruzzo 478.

Tra queste potrebbe esserci il divieto di spostamento dall’Abruzzo verso verso Lazio e Molise, salvo per esigenze lavorative, di salute o di estrema urgenza, da dimostrare con una una auto-certificazione.

A dover essere inibiti, infatti, agli spostamenti da e per regioni con situazioni più critiche, ovvero dove l’indice di trasmissibilità del virus (Rt) supera 1.5.

L’Abruzzo ha indice 1.40 nella fascia di “rischio moderato”, mentre il Lazio ha indice 1.51 e il Molise 1.81. La terza regione confinante, le Marche ha indice 1.48. Si tratta però solo di una ipotesi, il dibattito divampa anche in queste ore.

Ci sarà ovunque il coprifuoco, questo invece è dato per certo, ma l’orario è da definire, ipotesi più probabile alle 21, e acora la chiusura dei centri commerciali nei weekend, una capienza del trasporto pubblico (bus, treni e metropolitane) ridotta al 50%, lo stop a musei e mostre.

Tre Regioni – Lombardia, Piemonte e Calabria, rischiano di dover adottare le misure più restrittive, compreso il lockdown generale.

Ci sarà una cornice nazionale, con interventi validi in tutta Italia, e misure per i singoli territori, con il Paese diviso in 3 fasce che corrispondono ad altrettanti scenari di rischio individuati con criteri “scientifici e oggettivi” approvati dall’Istituto superiore di Sanità: più è alta la diffusione del virus, più è in sofferenza il sistema sanitario, maggiori saranno le restrizioni.

IL TESTO DELL’ORDINANZA 97

CONSIDERATO che:

– il report di monitoraggio settimanale – Fase 2 – per la regione Abruzzo, redatto ai sensi del DM 30 aprile 2020, basato sui dati della settimana 19-25 ottobre 2020 (aggiornati al 27 ottobre) ha evidenziato un indice Rt medio a 14 giorni dell’1.4, ma con Intervallo di confidenza della stima in ulteriore crescita nei valori minimi e massimi (0,87-2,27), collocando l’Abruzzo tra le Regioni ad alto rischio di trasmissione del contagio, con possibilità di progredire a rischio molto alto nel corso del mese di novembre;

– si profila, per quanto argomentato, una situazione di criticità nel territorio regionale, evidenziata anche nei verbali del Gruppo Tecnico-Scientifico regionale istituito ai sensi della DGR 139 dell’11 marzo 2020, per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di mitigazione, alla luce delle osservazioni e del trend nazionale e internazionale di crescita della curva dei contagi;

– l’andamento epidemiologico regionale continua a registrare un trend in netta crescita di casi confermati nel territorio regionale e livelli di pressione molto elevati sui servizi ospedalieri, con segnalazione di superamento delle soglie critiche di occupazione dei p.l. di Terapia Intensiva e Subintensiva previsti dal D.M. 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che le misure in ambito sanitario tengono conto della necessità di favorire

un’adeguata disponibilità di posti letto nelle strutture di ricovero e cura ed un razionale impiego del personale sanitario in ragione dell’emergenza in essere, nonché della necessità di limitare alle strette urgenze l’afflusso degli utenti nei luoghi di diagnosi e cura, al fine di gestire adeguatamente le fasi critiche di superamento delle soglie d’allerta;

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio epidemico vigenti, nel territorio regionale, dal 2 novembre 2020 al 24 novembre 2020:

ORDINA

di disporre la rimodulazione, variabile a seconda delle specifiche esigenze organizzative delle

Aziende Sanitarie Locali, dei ricoveri per interventi chirurgici programmati al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive e subintensive e la disponibilità di personale sanitario per l’emergenza da COVID-19. La rimodulazione è valida per tutti i ricoveri per interventi chirurgici programmati, ad eccezione degli interventi oncoematologici di classe A o di alta specialità non rinviabili a giudizio motivato del clinico e fatte salve specifiche condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle ASL;

di disporre che i Direttori Sanitari Aziendali, tramite le Direzioni Sanitarie di Presidio, provvedano ad incrementare, anche in deroga rispetto ai procedimenti ordinari e nelle more dell’implementazione della rete ospedaliera Covid approvata con DGR 334/2020 così come modificata da DGR 443/2020 in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 del D.L. 34/2020, i posti letto di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia ed Area Medica subintensiva dei Presidi Ospedalieri pubblici, tramite il reimpiego del personale reso disponibile dalla rimodulazione dei ricoveri elettivi;

di disporre la non sospensione delle IVG chirurgiche;

al Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) di disporre, qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all’emergenza COVID-19 e sentiti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del SSR, le assegnazioni temporanee del personale sanitario – in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale – presso quelle ASL che presentino maggiori necessità assistenziali, con assegnazione in via prioritaria del personale che abbia manifestato la propria disponibilità;

la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale.

DON ORIONE AVEZZANO: MORTA UN’ALTRA ANZIANA, TOTALE VITTIME SALE A 19

Sale a 19 il bilancio dei decessi nella Rsa dell’istituto religioso don Orione di Avezzano: l’altra notte è deceduta un’anziana.

Sono 66 gli ospiti che sono curate nel primo piano della struttura dove è stato creato un vero e proprio reparto covid. Nella struttura, nella quale erano ospitate 120 persone, nelle scorse settimane, si è sviluppato un grave focolaio che ha causato 102 contagi, di cui 85 anziani e 17 tra il personale medico e paramedico. I 35 positivi sono isolati nel terzo piano.

Nella Rsa, commissariata dalla Asl in seguito alla richiesta del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, c’è stata anche un’ ispezione dei carabinieri dei Nas, il cui risultato non è ancora noto.

