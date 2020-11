PESCARA – Sono 640 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 10 mesi e 100 anni, emersi dall’analisi di 4.491 tamponi, e che portano il totale di positivi, dall’inizio dell’emergenza, a 24.288.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 804, di età compresa tra 54 e 93 anni: 8 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo). Cinque casi sono riferiti a decessi avvenuti nelle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl. Sale anche il numero di dimessi-guariti, 404 in più rispetto a ieri, che portano il totale a 7.135.

Del totale dei casi positivi, 7.994 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+206 rispetto a ieri), 4.638 in provincia di Chieti (+81), 4.790 in provincia di Pescara (+57), 6.474 in provincia di Teramo (+303), 223 fuori regione (-2) e 169 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 89, di cui 32 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 17 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 16.349 (+218 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 380.408 test (+4.491 rispetto a ieri).

672 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 71 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 15.606 (+211 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

RICOVERATO IN OSPEDALE IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI CHIETI THOMAS SCHAEL

Ricovero precauzionale in ospedale per il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael.

Da ieri si trova nell’unità operativa di Medicina Covid a Chieti, dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Le sue condizioni sono buone e continua a seguire, come già nei giorni precedenti, le attività aziendali.

I medici stanno monitorando l’evoluzione della patologia insorta nelle ultime ore e che va tenuta sotto controllo.

Download in PDF©