L’AQUILA – Sono 68 nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime ore in Abruzzo. Altre due le vittime.

Sono stati eseguiti 3.013 tamponi molecolari e 1300 test antigenici.

I nuovi positivi sono 23 in provincia dell’Aquila, 19 in provincia di Teramo, 18 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, 3 di fuori regione.

Gli attualmente positivi sono 5.967 , che dopo giorni di flessione tornano ad aumentare, di 66 unità, non essendoci stati nessun guarito e dimesso.

Sono 178 gli attualmente ricoverati in area medica, uno in meno rispetto all’ultimo bollettino, 17 ricoverati in terapia intensiva e in questo caso il numero è invariato. 5.776 in isolamento domiciliare.