COVID ABRUZZO: 761 NUOVI CASI, NESSUN DECESSO, RICOVERI IN CALO

L’AQUILA – Sono 761 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, emersi dall’analisi di 1.701 tamponi molecolari e 3.335 test antigenici.

Nessun deceduto, invariato il numero dei guariti, in totale 394.3255 dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 18.908 (+761) di cui 107 ricoverati in area medica (-4) e 3 in terapia intensiva (+1).

Dei nuovi casi, 209 sono residenti in provincia di Chieti, 185 in quella di Pescara, 182 in quella dell’Aquila, 129 in quella di Teramo, 24 fuori regione, 32 in accertamento.