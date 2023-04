COVID ABRUZZO: 829 CASI E DUE ANZIANI DECEDUTI NELL’ULTIMA SETTIMANA, NESSUN RICOVERO IN INTENSIVA

PESCARA – Sono 829 (di cui 217 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra l’8 e il 14 aprile in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 655.358 (di cui 38.216 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e (si tratta di una 90enne e di un 96enne) e sale a 3.950.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 64.4316 dimessi/guariti (+3.499 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.092 (-2.672 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 68 pazienti (+13 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (invariato rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1.907 tamponi molecolari (2.600.219 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5.751 test antigenici (4.856.532).

Del totale dei casi positivi, 132.747 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+373 rispetto a venerdì scorso), 188.421 in provincia di Chieti (+227), 156.482 in provincia di Pescara (+215), 155.521 in provincia di Teramo (+184), 13.398 fuori regione (+135) e 8.789 (-305) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.