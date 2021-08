L’AQUILA – Oggi in Abruzzo si sono registrati 83 nuovi positivi. Ancora una volta nessun deceduto.

I guariti sono 31, e gli attualmente positivi si attestano a 1.711. I ricoverati in area medica salgono a 42, uno in più di ieri, resta invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove si trova un solo paziente. La maggior parte dei contagiati, 1.668 sono con sintomi generalmente lievi o in una condizione asintomatica in isolamento domiciliare.

Dei nuovi casi 25 in provincia di Chieti, 23 in provincia di Teramo, 17 in provincia di Pescara, 12 sono stati rilevati in provincia dell’Aquila.

Il dato dei contagi odierno emerge da 2.170 tamponi molecolari e 6.333 test antigenici,

Si stabilizza il valore dell’Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56, mentre, secondo quanto si apprende, continua a crescere, di 10 punti, l’incidenza calcolata a ieri, passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68.

I due valori che segnano la replicabilità del contagio e la circolazione del virus, indicatori chiave per le decisioni sulle misure di contenimento, assieme ai valori di occupazione dei reparti ospedalieri, sono ora all’esame della cabina di regia e saranno presentati oggi.

“L’Rt ha una previsione di decrescita a 1.23. Oggi siamo a 1.56, ma comunque sempre in crescita. Il numero dei casi quindi cresce anche se più lentamente. E’ richiesta dunque molta attenzione”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio della Cabina di Regia.

Lo stesso Brusaferro ha anche sottolineato che “la curva in Italia sta crescendo, c’è un segnale di lenta ripresa del numero di nuovi casi: c’è una crescita in molte regioni, anche se la crescita è più limitata rispetto alle settimane precedenti, e sempre la fascia 10-20 è quella più colpita e sono quasi 5mila i comuni con almeno un caso”. “Ancora il 16-17% delle persone oltre i 60 anni non ha effettuato neppure la prima dose di vaccino”. Meglio invece tra i giovani, i quali aderiscono massicciamente alla campagna vaccinale, e per i giovani adulti: si è vaccinato il 64% di coloro in età compresa fra i 20 e i 29 anni e il 60% di coloro di età compresa tra i 30 e i 39 anni.

“L’auspicio – ha detto ancora Brusaferro – è che tutta la popolazione scolastica nelle fasce di età raccomandate possa vaccinarsi con ciclo completo, perchè la vaccinazione è lo strumento più sicuro anche per questa fascia di popolazione. E’ però necessaria attenzione su tutti i momenti: si possono valutare anche attività di monitoraggio con i test”. SOMMINISTRATE

In Italia intanto sono state somministrate 71.071.465 di dosi di vaccino contro il Covid 19, il 96% del totale di quelle consegnate.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 34.075.574, il 63,09% della popolazione over 12.

Dal report del settimanale del Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è emerso che mancano all’appello ancora 4.426.245 over 50 che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

Nell’ultima settimana in Italia sono state somministrate 3.316.075 dosi in 2.803 punti vaccinali su tutto il territorio nazionale.

Sono 207.850 gli adolescenti della fascia di età 12-15 anni, il 9,02%, che hanno concluso la vaccinazione con ciclo completo contro il covid 19, mentre sono, invece, 524.042, il 22,73%, gli adolescenti che hanno ricevuto la prima dose vaccinale.

Inoltre, non è vaccinato il 45,73% della fascia di età 16-19 anni, ovvero circa un milione di ragazzi.

Per quanto riguarda la fascia della popolazione più anziana il 6,56% degli over 80 non è ancora vaccinato, circa 300mila persone. Nella fascia 70-79 anni il 10,93% , 657.727 persone, è ancora senza vaccinazione contro il Covid 19.

Il 14,87% del personale scolastico italiano, 217.870 persone, non si è ancora vaccinato.

Per quanto riguarda, invece, il personale sanitario manca all’appello delle vaccinazioni il ‘1,95% del totale, 38.166 unità.