COVID ABRUZZO: 83 NUOVI CASI E 28 GUARITI, DECEDUTA 91ENNE

PESCARA – Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 e 93 anni, emersi dall’analisi di 2.667 tamponi molecolari e 9.374 test anitgenici.

Deceduta una 91enne della provincia di Teramo risultata positiva, i guariti invece 28 in più, che portano il totale a 78.503 dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 1.833 attualmente positivi (+54), 57 ricoverati in area medica (-7), 11 in terapia intensiva (+1), 1.765 in isolamento domiciliare (+60).

Dei nuovi casi 29 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 22 a quella di Chieti, 19 a quella dell’Aquila e 13 a quella di Pescara.