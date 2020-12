PESCARA- Rispetto a ieri si registrano in Abruzzo 227 nuovi casi i casi positivi al Covid 19 (di età compresa tra 2 e 94 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 13 in provin

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.111 (di età compresa tra 72 e 95 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione).

Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl di Chieti e 4 in provincia di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 10526 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+38 rispetto a ieri), 6471 in provincia di Chieti (+73), 6763 in provincia di Pescara (+55), 8907 in provincia di Teramo (+57), 270 fuori regione (+3) e 164 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 18815 dimessi/guariti (+468 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13175 (-250 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 480066 test (+3855 rispetto a ieri).

559 pazienti (-25 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 42 (-7 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12574 (-218 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Aveva detto ieri il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Con i dati diffusi oggi si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati negli ospedali. Il tasso di occupazione nella terapia intensiva è del 25,9%, quello dell’area medica del 39,1% mentre l’Rt è stabilmente intorno allo 0,8. Su tutti i principali indicatori l’Abruzzo registra il rientro dalle zone di allarme”.

