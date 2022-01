COVID ABRUZZO: A GENNAIO POSITIVO L’8.3 PER CENTO DEGLI STUDENTI

PESCARA – L’8,3% degli studenti abruzzesi è risultato positivo al Covid-19 dall’inizio di gennaio ad oggi: sono 13.991, infatti, i nuovi casi accertati tra bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 19 anni, fascia di popolazione composta da 168.938 persone.

Intanto i numeri continuano a peggiorare: tutti gli indicatori sono ora da zona arancione, area di rischio in cui l’Abruzzo, in attesa del monitoraggio settimanale di venerdì, dovrebbe passare dal 24 gennaio.

I quasi 14mila studenti risultati positivi sono pari al 20% del totale di 70.173 casi emersi dal primo gennaio ad oggi. In particolare, dei 13.991 contagi tra i giovanissimi, 7.267 riguardano la fascia 12-19 anni e 6.364 quella 5-11 anni.

I positivi nelle scuole stanno creando non pochi problemi. Solo a Pescara e in provincia, infatti, ben 180 classi sono in quarantena e la Asl sta facendo fatica a gestire e a tracciare numeri così elevati.