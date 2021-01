PESCARA – Ha ieri ufficialmente preso il via, in Abruzzo, la campagna vaccinale contro il Covid-19. Dopo l’avvio simbolico dello scorso 27 dicembre, che ha coinvolto 135 soggetti, le operazioni hanno riguardato il personale sanitario

Nel complesso sono 549 le persone vaccinate nelle quattro Asl.

Nel dettaglio, fa sapere l’assessorato regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, nella Asl Avezzano Sulmona L’Aquila i vaccini inoculati sono stati 96, in quella Lanciano Vasto Chieti 58, nella Asl di Pescara 59 e nella Asl di Teramo 336. Le vaccinazioni, come programmato, hanno riguardato esclusivamente operatori sanitari e socio-sanitari: 218 uomini e 331 donne.

Questo mentre ieri si sono registrati 11 morti e 23 i nuovi casi di Coronavirus su di 217 tamponi, con una percentuale il salita tra postivi e test al 10,5%, tenuto conto che però in Italia siamo oltre il 17%

Nei giorni scorsi nei centri di stoccaggio individuati dalle Asl, sono state recapitate dalla Pzifer le prime 9.360 dosi, destinate prioritariamente alla vaccinazione del personale ospedaliero operante nei team vaccinali, nei reparti malattie infettive, nelle medicine Covid, nelle pneumologie Covid e nei pronto soccorso.

Secondo una stima, questa prima dotazione andrà ad esaurimento domenica 10 gennaio, per metà della prossima settimana è previsto l’arrivo di un nuovo quantitativo.

Conclusa questa fase, si passerà al personale ospedaliero degli altri reparti e successivamente a quello dei distretti sanitari di base e delle strutture per anziani, dove saranno sottoposti a vaccinazione anche gli ospiti.

In base ai dati aggiornati alle ore 22 da parte del ministero della Salute in Abruzzo è tra le regioni di coda per percentuale di somministrazione dei vaccini: l’8,6% delle dosi a disposizione.

Peggio fanno Sardegna 2,3%, Lombardia 3%, Calabria 3,5%, Sicilia 5,3%, Valle d’Aosta 6,2% e Basilicata, 8,5%.

Più avanti Lazio con il 35% delle dosi somministrate, Toscana con il 24,4%, e Umbria con il 19,8%

A Pescara la prima persona ad essere sottoposta a vaccino è stata la coordinatrice infermieristica del Covid Hospital, Marialuisa Buonagiunto: “Un momento bello – commenta – si spera in una luce nuova, di uscire da questo incubo e che la popolazione aderisca con forza. Siamo i primi protagonisti della campagna perché operiamo direttamente nei reparti Covid, siamo in prima linea su questa emergenza e siamo a disposizione della popolazione”.

A Chieti il primo a ricevere il vaccino è stato il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale, Jacopo Vecchiet: che ammonisce dalle pagine de Il Centro “il vaccino non può essere recepito come un lasciapassare per comportamenti irresponsabili”.

È stata la dottoressa Giovanna Micolucci, direttore sanitario dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, il primo medico a ricevere il vaccino anti-covid oggi nel primo giorno di vaccinazione nella Asl provinciale, dopo il vax day celebrato in Abruzzo nella Asl di Teramo lo scorso 27 dicembre.

In provincia dell’Aquila state inoculate 96 dosi, 36 all’Aquila, 30 ad Avezzano e 30 a Sulmona: sono contenute nella partita di 2.340 dosi, contenute in 360 flaconcini, arrivate nei giorni scorsi è riservate al personale sanitario. Nel capoluogo regionale sono stati effettuati 6 tamponi in più rispetto al programma visto il minor tempo impiegato complessivamente.

A livello nazionale siamo a 67.461 dosi (22.20 di ieri). Polemiche sul fatto che dopo il Vaccine day del 27 dicembre, benché la seconda fornitura (quasi 470mila dosi per un totale di 479.700) sia stata consegnata da Pfizer tra il 30 e il 31 dicembre, si sta procedendo tanto lentamente.

L’ULTIMO BOLLETTINO

Sono 23 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 6 mesi e i 91 anni, emersi dall’analisi di 217 tamponi.

Undici i decessi, uno risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Dei nuovi casi 19 riguardano la provincia dell’Aquila, 4 quella di Pescara, 2 quella di Chieti, nessun caso nel Teramano. Nei totali provinciali sono compresi 2 casi comunicati nei giorni scorsi con residenza in corso di accertamento e nel frattempo attribuiti alla provincia di appartenenza.

I guariti salgono a 23.266, 134 in più nelle ultime ore, 11.251 attualmente positivi (-122), 443 ricoverati in area medica (+8), 37 ricoverati in terapia intensiva (-1), 10.771 in isolamento domiciliare (-129).

