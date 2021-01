COVID ABRUZZO: AL VIA CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE MISURE ANTICONTAGIO

PESCARA – Fornire agli operatori sanitari che lavorano nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie della regione, che nei prossimi mesi saranno ancora impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid 19, un percorso formativo sul rischio Sars-Cov-2 e sulle misure raccomandate in base alle ultime evidenze scientifiche disponibili.

È lo scopo dell’iniziativa attivata dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e gestita dalla task force guidata dal responsabile delle maxi emergenze sanitarie, Alberto Albani.

“Nell’attuale e complesso contesto epidemico – spiega l’assessore – in cui la gestione dell’emergenza richiede ancora massima attenzione e conoscenza delle principali misure di prevenzione e contenimento del rischio, abbiamo disposto l’avvio di attività formative di supporto agli operatori sanitari. In coincidenza con l’avvio della campagna vaccinale contro il Sars Cov-2, infatti, resta imprescindibile aggiornare le competenze per arginare sempre di più la diffusione del contagio: solo così, infatti, la copertura assicurata dai vaccini potrà dispiegare i suoi effetti più rapidamente e più capillarmente. Un doppio binario che rappresenta la via più efficace per uscire prima possibile da questa situazione”.

I corsi saranno gestiti dalla dottoressa Dalia Palmieri, infermiera specialista nel Rischio infettivo, in forza al Servizio Prevenzione Sanitaria e Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e componente della Task Force sanitaria. I temi affrontati saranno cenni sul Sars-Cov-2 e attuale scenario epidemiologico; modalità di trasmissione: diretta e indiretta; principali misure di prevenzione e controllo della trasmissione: precauzioni standard e aggiuntive; il ruolo dell’ambiente inanimato nella trasmissione: capacità di sopravvivenza del Sars-Cov-2 sulle superfici ambientali e misure di sanificazione ambientale; sanificazione dei mezzi di soccorso; misure di protezione individuali: l’uso corretto ed appropriato dei DPI; procedure di vestizione e vestizione dei DPI previsti per lo specifico rischio.

Ogni corso avrà durata di 2 ore e sarà completamente gratuito. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso potrà essere attivato semplicemente inviando una mail a [email protected] Allo stesso indirizzo sarà possibile inoltrare ulteriori richieste di informazioni e chiarimenti in merito.

