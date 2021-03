COVID ABRUZZO, ALTRI 3 COMUNI IN ZONA ROSSA: FIRMATA ORDINANZA PER SILVI, PINETO E ROSETO

L’AQUILA – Altri 3 comuni in zona rossa in Abruzzo: si tratta di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 12 che prevede “l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.3 Dpcm 14.01.2021, con decorrenza da domani, 4 marzo, e sino a diverso provvedimento”.

Il provvedimento è stato disposto per “ragioni di aggravamento del rischio sanitario che rendono necessario porre in essere tutte le misure utili a contenere la trasmissione del SARS-COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso, nonché la pressione ospedaliera correlata”.

Per i Comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi, si legge nell’ordinanza, “oltre ad una significativa percentuale di casi accertati sulla popolazione residente, si evidenzia anche la presenza di diversi casi di variante UK che, unita alla naturale prossimità dei predetti Comuni con l’area metropolitana di Pescara, possono giustificare ulteriori restrizioni”.

IL TESTO DELL’ORDINANZA: ordinanza 12_03_2021

