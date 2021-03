COVID ABRUZZO: ALTRI 35 MORTI E 370 CONTAGI, 163 IN PROVINCIA DI CHIETI, 73 ALL’AQUILA

L’AQUILA – Sono 370 i nuovi positivi, di età compresa tra 6 mesi e 97 anni, registrati in Abruzzo su 4.860 tamponi molecolari e 1.458 test antigenici.

Di questi 73 si trovano in provincia dell’Aquila, 163 in provincia di Chieti, 65 in provincia di Pescara e 64 in provincia di Teramo; 4 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

I guariti sono 424 rispetto a ieri, per un totale di 49.292 da inizio pandemia e mentre gli attualmente positivi sono 10.873 (-90 rispetto a ieri), di cui 668 ricoverati in area medica (-4), 83 ricoverati in terapia intensiva (-5) e 10122 in isolamento domiciliare.

Ammontano infine a 35 i decessi, di cui 24 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.