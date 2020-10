COVID ABRUZZO: AUMENTANO RICOVERI MA OSPEDALI NON SOTTO PRESSIONE, OLTRE 1.500 PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICLIARE

PESCARA – Aumentano i ricoveri per Covid-19 in Abruzzo: il numero dei pazienti in ospedale è triplicato, passando dalle 56 unità del 29 settembre alle 161 di oggi, con un aumento del 187% circa.

Si registra un incremento delle terapie intensive, che sono aumentate di quattro volte, passando da 4 a 15 (+275%).

Nonostante i numeri in crescita, non si può ancora parlare di ospedali sotto pressione: il Covid Hospital di Pescara, inaugurato a maggio e da allora sempre operativo, ha oltre 180 posti, cui si aggiungono quelli delle altre strutture sanitarie della regione.

Preoccupano, però, il repentino aumento dei pazienti ospedalizzati e il trend in crescita, nel giorno in cui l’Abruzzo fa registrare, con 146 nuovi casi, il secondo peggior dato dall’inizio dell’emergenza.

Oltre ai 161 pazienti in ospedale, ve ne sono 1.518 in isolamento domiciliare.

Gli attualmente positivi al virus sono 1.679, dato analogo a quelli della prima metà di maggio.

