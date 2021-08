PESCARA – Boom di contagi da ccoronavirus in Abruzzo: l’ultimo bollettino attesta 126 nuovi casi, contro i 54 di ieri. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra però nuovi casi, e resta fermo a 2.515.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, sale a 2.43% rispetto all’1.12% del precedente bollettino.

Aspetto positivo è però che nonostante l’impennata dei contagi, i ricoveri in area medica diminuiscono di 3 unità, con il dato che si attesta a 39 pazienti, mentre in terapia intensiva resta un solo ricoverato. Sono 62 le persone guarite ed aumentare, di 66, le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, dunque con sintomi lievi o asintomatiche

Del totale dei nuovi casi positivi, 22 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 16 in provincia di Chieti, 39 in provincia di Pescara, 38 in provincia di Teramo, 6 di fuori regione, 4 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Atteso intanto l’esito del vertice straordinario Stato-regioni, e probabilmente anche un consiglio dei ministri successivo, che dovrebbe sciogliere alcuni nodi cruciali, legati al Green pass e discussi nelle ultime settimane. e che entrerà in vigore venerdì prossimo.

Il mirino del governo resta ovviamente sui tre settori chiave: scuola, aziende e trasporti.

L’obbligo del green pass per il personale scolastico è una delle tante ipotesi che potrebbe arrivare su tavolo del governo. Anche se al momento nulla è deciso. Allo studio ci sarebbero le nuove misure per la scuola e i trasporti mentre, almeno per ora, non si discuteranno le norme sul certificato nei luoghi di lavoro e resta un rebus l’ipotesi di Pass per alcune categorie di lavoratori.

Per il personale scolastico, l’ipotesi che circola in queste ore in ambienti di maggioranza, sarebbe quella di introdurre l’obbligo del pass, anche considerando che l’incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, dell’85% circa: sono invece quattro le Regioni che registrano un numero consistente di scettici del vaccino tra i prof (Sicilia, Liguria, Sardegna e Calabria).

Resta in campo, ma è meno probabile, l’ipotesi di intraprendere percorsi specifici con misure ad hoc, come la Dad, laddove il numero di immunizzazioni fosse stato ancora basso.

Procede spedita la campagna di vaccinazione, e l’Abruzzo è terzo in Italia per le dosi somministrate in base alla popolazione, dietro Lombardia e Puglia, con il 52, 2% che ha ricevuto la seconda dose.