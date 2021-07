PESCARA – Boom di vaccinazioni anche in Abruzzo a poche ore dall’introduzione del green pass: nel giro di poche ore sono state oltre duemila le prenotazioni per il vaccino.

Il base all’ultimo bollettino si sono intanto registrati 53 nuovi positivi e per fortuna nessuna vittima.

L’auspicio della task force regionale è che le misure adottate dal Governo spingano gli abruzzesi che non lo hanno ancora fatto a prenotarsi in massa anche nei prossimi giorni.

Sono circa 400mila, le persone che non hanno ancora ricevuto la prima dose (il dato comprende anche coloro che hanno prenotato e sono in attesa della somministrazione).

Al momento ha ricevuto almeno una dose l’80,22% degli over 80, l’83,47% della fascia 70-79 anni, il 78,22% di quella 60-69 anni, il 69,18% della fascia 50-59 anni, il 61,91% di quella 40-49 anni, il 53,4% di quella 30-39 anni, il 59,41% della fascia 20-29 anni e il 33,57% di quella 12-19 anni. Si lavora, in particolare, per sensibilizzare gli over 50, fascia a rischio di ospedalizzazione in caso di Covid-19.

Dei casi registrati oggi 8 sono in provincia dell’Aquila, 15 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Pescara, 21 in provincia di Teramo, 3 con residenza in accertamento.

Sono stati eseguiti 2.599 tamponi molecolari e 4.001 test antigenici.

Sono 27 le persone guarite, guarite e gli attualmente positivi si attestano a 1.118, 26 in più, di cui 22 ricoverati in area medica (+3), 1 in terapia intensiva (invariato), 1.095 in isolamento domiciliare (+23).