PESCARA – “Sono 16 mila in Abruzzo le prenotazioni per il vaccino dallo scorso 22 luglio, cioè da quando il Governo ha deciso per il green pass nei locali pubblici”.

Così, all’Adnkronos, Maurizio Brucchi, referente regionale per la campagna vaccinale.

“I dati sono aggiornati a oggi – afferma – C’è stata un’impennata se consideriamo che non avevamo quasi più prenotazioni, che avevano subito un tracollo. Sono circa 4mila prenotazioni per ognuna delle quattro Asl”.