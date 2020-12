COVID ABRUZZO: CALANO RICOVERI, POSITIVO 5,39 PER CENTO TAMPONI

L’AQUILA – Sono 246 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.566 tamponi: è risultato positivo il 5,39% dei campioni. Si registrano 18 decessi recenti, che fanno salire il totale delle vittime a 1.102. Continuano a scendere i ricoveri, complessivamente 633 contro i 655 di ieri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 102 anni.

Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 25: nove in provincia dell’Aquila, tre in provincia di Pescara, cinque in provincia di Chieti e otto in provincia di Teramo. I 18 decessi recenti – uno dei quali avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl competente – riguardano persone di età compresa tra 42 e 96 anni: quattro in provincia dell’Aquila, sei in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti, sei in provincia di Teramo e uno residente fuori regione.

Gli attualmente positivi sono 561 in meno e scendono a quota13.425: 584 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 49 (-7, al netto di decessi, dimissioni e un nuovo ricovero) in terapia intensiva. Tutti gli altri positivi, 12.792 (-539) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 787, per un totale di 18.347 persone. A livello territoriale, l’incremento più consistente si registra nel Pescarese, con 79 contagi recenti, seguito dal Teramano (57), dall’Aquilano (56) e dal Chietino (47).

