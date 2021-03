L’AQUILA – Questi i comuni abruzzesi più con più nuovi contagi oggi di coronavirus in Abruzzo: Chieti 37 casi, Atessa 26, L’Aquila 22, Castiglion Messer Marino 19, Pescara 17, Silvi 14, Vasto 14, Sant’Egidio alla Vibrata 13 a Pratola Peligna 11.

In provincia dell’Aquila l’incidenza è in salita, con 192,3 casi, tutte le altre province sono in calo.