COVID ABRUZZO, CONFERMATI 2 COMUNI IN ZONA ROSSA: “A CELANO SOSPETTA PRESENZA VARIANTI”

PESCARA – Restano in zona rossa Celano (L’Aquila) e Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), nessun altro comune abruzzese sottoposto a maggiori restrizioni.

Particolarmente delicata la situazione a Celano che conta numerosi casi e “la sospetta presenza di varianti”, come anticipato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione dell’Unità di crisi.

Intanto task force, allestita da Asl e Comune di Celano, per affrontare l’emergenza covid con tutti i mezzi a disposizione: screening con tamponi molecolari e antigenici, tracciamento dei contatti e, soprattutto, vaccinazioni. La macchina operativa, messa in piedi tra la direzione Asl e il Commissario comunale, sarà pienamente operativa sabato prossimo, 15 maggio, a Celano, con una giornata di vaccinazioni covid, dedicata prioritariamente ai soggetti fragili ma a cui potranno partecipare anche gli altri utenti, previsti dalle direttive regionali, prenotandosi negli uffici allestiti dalla struttura commissariale del Comune marsicano.

Si tratta di una forte risposta operativa con cui azienda sanitaria e amministrazione comunale, col supporto della protezione civile e del Coc, attueranno un’azione incisiva, nella sede del distretto sanitario celanese di via Sanità, per prevenire e contenere i contagi in un Comune con un alto picco di casi.

Sabato prossimo, durante la giornata di vaccinazione, verrà data precedenza ai soggetti fragili, cioè a persone con patologie e ultra 80enni, peraltro già avviata nelle settimane scorse.

Questa azione prioritaria, riservata ai soggetti vulnerabili, comprenderà anche vaccinazioni a domicilio per persone non deambulanti, assicurate dai team mobili della Asl e dai medici di famiglia che stanno dando un notevole contributo alla campagna vaccinale con attività di prevenzione e di somministrazione delle dosi. Le vaccinazioni, oltre alla fascia debole della popolazione, si estenderanno ai cittadini che daranno la loro adesione, tra oggi e domani, tramite uffici e canali predisposti dal Commissario del Comune di Celano, a cui ci si potrà rivolgere per conoscere le modalità di prenotazione.

Il complesso apparato messo in campo per sabato prossimo, oltre alla vaccinazione, prevede una capillare azione di sorveglianza sanitaria tramite screening di tamponi molecolari e antigenici, individuazione della catena dei contatti e isolamenti dei soggetti colpiti. Intanto domani, venerdì 14 maggio, come preludio alla giornata di vaccinazioni di sabato 15, verranno effettuate tamponi molecolari a studenti della scuola media, all’interno dello stesso edificio scolastico, e a commercianti presso il circolo bocciofilo in via Della Torre, da parte del personale del servizio di Igiene pubblica del dipartimento di prevenzione.

“Si tratta”, dichiara il Manager Roberto Testa, “di un’azione di contrasto di ampio respiro mirata a ridurre e a spegnere il focolaio di contagi; un’azione studiata, organizzata e allestita in tempi molto brevi grazie alla virtuosa sinergia delle istituzioni coinvolte che però non può prescindere dall’attiva collaborazione di tutta la cittadinanza sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle regole di sicurezza anti covid e a comportamenti responsabili”.