COVID ABRUZZO: CONTAGI IN CALO, CHIETI E L’AQUILA CITTA’ CON PIU’ NUOVI CASI

L’AQUILA – Sembrano essere in calo, da alcuni giorni, i dati dei contagi da coronavirus in Abruzzo. Nelle ultime ore sono stati accertati 212 nuovi positivi, valore più basso registrato nell’ultima settimana.

Scende in modo significativo anche il tasso di positività: è risultato positivo, infatti, il 3.3% dei 4.104 tamponi molecolari e 2.225 test antigenici analizzati. Tredici i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.924.

Le località con più nuovi casi sono Chieti (22) e L’Aquila (18). A livello provinciale l’incremento più consistente si registra nel Teramano (68), seguito dal Chietino (58), dall’Aquilano (48) e dal Pescarese (41).

A fronte di una riduzione dei ricoveri, che passano dai 772 di ieri ai 762 di oggi, resta invariato il dato relativo alle terapie intensive, che sono ferme su valori altissimi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 96 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 25: sono 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. I tredici decessi, sei dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 56 e 92 anni: 7 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi sono 12.372 (-434): 675 pazienti (-10) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 87 (invariato, con 7 nuovi accessi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 11.610 (-424) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 46.330 (+631). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 2.225 test antigenici.