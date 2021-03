COVID ABRUZZO, CONTROLLI NAS NEI CENTRI SOMMINISTRAZIONE VACCINI

PESCARA – Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara nei centri per la somministrazione dei vaccini contro Covid-19 per verificare la regolarità delle procedure adottate. Dopo i sopralluoghi a Città Sant’Angelo (Pescara) e al Pala Becci del capoluogo adriatico, nel pomeriggio i militari per la tutela della salute sono stati al Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara), dove è in corso la somministrazione delle dosi al personale scolastico. I controlli, finalizzati ad accertare che tutto si svolga in regola e secondo i protocolli, andranno avanti anche nei prossimi giorni.

