PESCARA – “Le prime anticipazioni del Rapporto settimanale della Cabina di Regia indicano una sensibile discesa dell’indice Rt in Abruzzo, che si ferma a una media di 0,81. Unito alla conferma del livello di rischio ‘basso’, significa che dalla riunione di domani ci attendiamo la certificazione che da domenica 31 gennaio la nostra Regione tornerà in fascia gialla”.

E’ quanto dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Facciamo comunque appello a tutta la cittadinanza affinché si perseveri nell’adottare sempre tutte le misure di cautela e prudenza, rispettando i comportamenti virtuosi che ostacolano la circolazione del virus, e a non considerare il passaggio in fascia gialla e i buoni risultati dei 21 parametri di monitoraggio come un ‘lasciapassare’ per atteggiamenti irresponsabili e pericolosi”.

In base al bollettino odierno, si sono registrati 268 nuovi nuovi contagi con il bilancio dei pazienti deceduti che registra 5 nuovi casi e sale a 1446 (di età compresa tra 61 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 4.3 per cento.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 27 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 30206 dimessi/guariti (+273 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10066 (-10 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 608791 tamponi molecolari (+3914 rispetto a ieri) e 54280 test antigenici (+2271 rispetto a ieri).

Sono 399 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 40 (invariato rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9627 (-7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 12025 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+43 rispetto a ieri), 9437 in provincia di Chieti (+131), 8859 in provincia di Pescara (+61), 10877 in provincia di Teramo (+47), 353 fuori regione (+3) e 167 (-17) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Ad allarmare sono ancora i casi in aumento l’area metropolitana e la costa, dopo un autunno caratterizzato dalle aree interne – soprattutto L’Aquila e Avezzano – martoriate dal virus.

Nelle ultime settimane i numeri più alti si registrano nel Pescarese e nel Chietino e, in particolare, nelle località costiere. Solo a Pescara dal primo gennaio ad oggi sono emersi 686 contagi, con una media di oltre 25 al giorno. Salgono a 1.189 considerando l’intera area metropolitana e, cioè, anche Montesilvano (362) e Spoltore (141). Numeri alti anche a Città Sant’Angelo e dati in crescita nella val Pescara. Tanti i contagi anche nel Chietino, da Francavilla a San Giovanni Teatino e a San Salvo.

A Francavilla, la città si prepara al fine settimana dedicato allo screening di massa, che si apre domani con gli esami all’interno del liceo scientifico Volta.

Sembrano invece vivere una tregua le aree interne, con L’Aquila e Avezzano, località messe in ginocchio dall’emergenza tra ottobre e novembre, che oggi registrano numeri compatibili con l’attuale situazione. A Pescara, al momento, si registra una situazione delicata nelle scuole di ogni ordine: oltre mille, tra studenti, docenti e personale scolastico, le persone finite in quarantena. Dopo i cluster in diversi reparti ospedalieri, inoltre, ora c’è un focolaio al Cup dell’ospedale, con inevitabili disservizi e disagi per gli utenti.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una lettera ai sindaci di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo per mettere in evidenza l’andamento dei dati di positività al Covid sulla popolazione, emersi a seguito degli screening di massa.

“Abbiamo notato – ha sottolineato – che dallo screening massivo effettuato in provincia di Pescara le città dell’area metropolitana, compresa Città Sant’Angelo, hanno un tasso di positività sui tamponi effettuati che, seppur non allarmante, è comunque doppio della media riscontrata sul resto del territorio provinciale e su quello regionale. Ho quindi messo a disposizione del territorio interessato il personale della Protezione civile, il Dipartimento della Sanità e la Asl per continuare a eseguire tamponi”.

“Ho suggerito ai sindaci – ha aggiunto – di valutare l’opportunità di continuare, soprattutto nelle scuole, con gli screening massivi, mantenendo alta la vigilanza considerato che il virus circola più velocemente e diffusamente che in altri luoghi dell’Abruzzo. È doveroso quindi intensificare i controlli e l’attenzione. L’invito è rivolto anche alla popolazione affinché aderisca in maniera ancor più numerosa a questi screening, che ci stanno consentendo di isolare centinaia di positivi asintomatici. La raccomandazione per tutti è quella di rispettare in ogni ambiente le precauzioni necessarie e il corretto uso dei dispositivi di prevenzione”.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 10.076 (+29 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 604.877 tamponi molecolari (+4.504 rispetto a ieri) e 52.009 test antigenici (+1.848 rispetto a ieri).

402 pazienti (-13 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 40 (-2 rispetto a ieri con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.634 (+44 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sul fronte vaccino, la somministrazione è arrivata ieri al 62,8% delle dosi, pari a 22.806 a fronte delle 36.340 consegnate. Numeri che pongono la nostra regione tra le ultime d’Italia per percentuali di vaccini eseguiti in rapporto a quelli arrivati. A quell’ora nella speciale classifica alle spalle dell’Abruzzo c’erano solo Calabria, Liguria e Sardegna.

