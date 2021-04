COVID ABRUZZO: DA DOMANI AL VIA VACCINAZIONE PERSONE CON AUTISMO

L’AQUILA – In occasione della Giornata della Consapevolezza dell’Autismo da domani, venerdì 2 aprile, in molti centri dedicati, inizierà la campagna di vaccinazione per circa 450 persone autistiche in Abruzzo, a partire dai 16 anni, e per i loro caregiver. La prossima settimana toccherà a tutti i caregiver degli under 16 e ai familiari delle persone con autismo.

La presidente dell’Angsa Abruzzo Alessandra Portinari domani parteciperà, insieme all’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, alle 10, all’avvio dei vaccini in programma alla Fondazione Il Cireneo in contrada Follani a Lanciano e alle 11.30 alla Fondazione Oltre le Parole in via Cetteo Ciglia a Pescara.

L’iniziativa portata avanti dall’assessorato alla Sanità è stata organizzata grazie al supporto dall’Angsa Abruzzo, che da settimana, insieme al dottor Maurizio Brucchi, responsabile delle vaccinazioni in Abruzzo, sta coordinando le operazioni, in programma in circa venti centri di riabilitazione, appositamente predisposti per favorire l’adattamento ambientale delle persone con autismo, le quali potranno avvalersi anche di un équipe multidisciplinare, esperta in tecniche comportamentali e pronta a gestire eventuali comportamenti problema.